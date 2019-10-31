Необхідна клітковина: скільки й в яких продуктах вона є

Клітковина важлива складова повноцінного раціону. Вчені пояснюють, що саме клітковина допомагає людині жити здоровим життям, перебувати в хорошому дусі та продовжує тривалість життя.

Дослідження свідчать, що клітковина знижує ризик багатьох неінфекційних захворювань. Люди, які вживають потрібну кількість клітковини, мають нижчі ризики смерті від серцево-судинних захворювань. Показник смертності знижується на 15–30%.

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Клітковина – що це? Клітковина – складова рослинної їжі. Характерно, що клітковина не перетравлюється в організмі людини й важко засвоюється. Однак, корисна та необхідна для здорового функціонування організму.

Корисні властивості клітковини

На перетравлення клітковини організм витрачає чимало часу, та саме транзит клітковини по організму забезпечує очищення організму від харчового сміття, шлаків та токсинів, а вуглеводи забезпечують ситість.

Визначити, скільки часу знадобиться організму аби перетравити клітковину, можна по шкірці плоду – чим вона тонша і м’якша, тим швидше розщеплюються волокна.

Збільшивши споживання клітковини лише на 14 грамів на день, можна зменшити споживання калорій на 10 відсотків, при цьому гарантуючи собі почуття ситості та задоволення.



Клітковина покращує моторику кишківника

Відновлює правильну роботу й активізує роботу кишківника.

Стимулює схуднення.

Знижує цукор в крові й контролює рівень холестерину.

Очищає лімфатичну систему.

Виводить токсини, шлаки, непотрібні жири, шлункову і кишкову слиз, є природним абсорбентом.

Зміцнює м’язові волокна.

Є профілактикою онкологічних захворювань, зокрема, раку прямої кишки.

Зменшує гнильні процеси в організмі.

Важливо: 25 г – саме стільки нерозчинної клітковини необхідно людині щодня для підтримки здоров’я кишківника та для того, аби відчути користь від споживання клітковини.



У вашому раціоні повинно бути достатньо клітковини

Продукти з високим вмістом клітковини

– сочевиця (1/2 склянки) = 8 г клітковини;

– кукурудза цукрова = 7.3 г клітковини;

– квасоля (1/2 склянки) = 7 г клітковини;

– пшеничні висівки (1/4 склянки) = 6 г клітковини;

– горох (1/2 склянки) = 6 г клітковини;

– груша = 5 г клітковини;

– яблуко = 4 г клітковини;

– чорниця (1 склянка) = 4 г клітковини;

– полуниця (1 склянка) = 4 г клітковини;

– брюссельська капуста (1/2 склянки) = 3 г клітковини;

– шпинат (1/2 склянки) = 3 г клітковини.

Також варто пам'ятати, що при термічній обробці овочі втрачають клітковину, саме тому краще вживати їх в їжу в сирому вигляді.

Порада: для того, аби клітковина засвоювалася краще, споживайте її в першій половині дня.