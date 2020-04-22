Необхідно повністю змінити підхід до медреформи, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після пандемії коронавірусу вкрай необхідно змінити підхід до медичної реформи.

Зеленський підкреслив, що усі недоліки медичної реформи стало помітними під час пандемії коронавірусу. Про це він розповів у фільмі "Рік президента Зеленського", який транслюватиме Офіс Президента і 24 канал.

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За словами президента, пандемія COVID-19 продемонструвала неготовність медичної реформи, адже медична інфраструктура відсутня.

Володимир Зеленський “Моє враження: особливо коронавірус показав, що це за медична реформа. Він показав, що лікарні не готові. Кількість інфекційних лікарень не готова до такого виклику. Заробітна плата, умови наших лікарів, у яких вони працюють, де немає ремонту в лікарнях вже багато років, і заробітна плата лікарів дуже низька. Інфраструктури медичної немає”.

Зеленський зауважив, що недоліки медичної реформи можна помітити й по стану лікарень, й по недостатній кількості ліжок для інфекційних хворих й по низькій заробітній платі медпрацівників.

Все нам говорили, що будьте спокійні, у нас є запас, у нас є маски, їх мільйони на складах, у нас три тисячі працюючих ШВЛ, у нас десятки лабораторій для перевірки тестів. Ну так я вам скажу, що у нас було п'ять непрацюючих лабораторій. Зараз працюють 35. У нас ШВЛ більш-менш працюють не було навіть тисячі. На країну, де 40 мільйонів. Були прострочені маски. Просто ганьба!

– заявив Зеленський.

Президент додав, що єдине, що має українська медицина – хороший медичний персонал.

Тому коли великими літерами пишемо на плакаті: "Ось вона, друга черга медичної реформи ", ми бачимо, що після коронавірусу потрібно повністю змінити підхід. Ми тільки зараз побачили, що у нас є. Крім медиків прекрасних і одних з кращих у світі, нічого немає. Ось і вся медична реформа,

– сказав він.

Разом з тим Зеленський зазначив, що нині Україна налагодила постачання засобів індивідуального захисту, прийнявши вже понад 20 літаків з необхідним вантажем. Окрім того, у країні запускають виробництво апаратів штучної вентиляції легенів.

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