Неочевидні причини болю в шиї

Біль в шиї можуть викликати багато причин. Неприємні відчуття в хребті є досить поширеним симптомом.

Дослідження, що опубліковане в Oxford Medical свідчить, що біль в шиї можуть спричиняти неякісний сон, психологічні стани, та відсутність відпочинку.

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Дуже часто болі в області шиї з'являються через м'язові спазми або розтягнення м'язів. Однак, якщо явно виражених проблем немає, не спішіть винити себе в тому, що ви горбитесь, а тому й відчуваєте неприємний біль.

Хоч і заведено вважати, що біль в шиї викликає неправильна постава, незручний стілець, стіл чи погана поза під час роботи, дослідження свідчать про те, що насправді ці причини не викликають больових відчуттів в шиї.

Фактори, що провокують біль в шиї

Вчені спостерігали за групою людей, яких турбували періодичні болі в шийному відділі.

Вияснилось, що у ті люди, у які часто скаржаться на біль в шиї, гірше сплять і працюють на роботах з великим фізичним навантаженням.

Вони також рідко займалися спортом і в них часто поганий настрій. Через те, що вони часто перебували в стресі, вони більше відчували м’язових навантажень, а відтак болю в шиї.

Як висновок, вчені радять не поспішати купувати новий стілець для роботи, а потурбуватися про свій відпочинок, якісний сон та зниження рівня стресу.

Звісно, не буде зайвою фізична активність.

Якщо, біль не зникає після того, як ви скоригували спосіб життя, варто звернутись до лікаря. Ймовірно, у вас є певні хронічні стани, які його провокують.

Причини систематичного болю в шиї

Шийний остеохондроз – найчастіша причина больових відчуттів в області шиї. Рефлекторні симптоми захворювання проявляються різкими болями, "прострілами" в області шиї, що посилюються при русі. При поворотах і нахилах голови в шиї лунає характерний хрускіт, а іноді людина вимушена приймати фіксоване положення шийного відділу через інтенсивний біль. Травми кісток, суглобів та м'яких тканин. М'язовий спазм час від часу відчувають до 90% людей. Спазм виникає внаслідок перенапруги шийних м'язів. Характерно, що перенапруження м'язів може бути результатом як динамічних, так і статичних навантажень. Запальні та інфекційні хвороби. Радикуліт. Протрузії та грижі міжхребцевих дисків. Викривлення хребетного стовпа у шийному відділі. Запалення лімфовузлів – у пацієнта крім болю в шиї виникають супутні симптоми: підвищення температури, збільшення лімфовузлів у розмірах, головні болі й загальна слабкість. Системні порушення в роботі організму.