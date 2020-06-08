Негативне мислення, повторення неприємних спогадів можуть сприяти виробленню двох шкідливих білків, які вважають причиною розвитку хвороби Альцгеймера — а це ризик розвитку деменції та інших порушень роботи мозку.

Такі результати дослідження презентувала Наталі Марчант, психіатриня та старша наукова співробітниця відділу психічного здоров'я Університетського коледжу Лондона, пише CNN.

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Чому не варто пригадувати неприємні речі

За словами дослідниці, негативні думки про колишні романи чи надмірне занепокоєння про майбутнє мають вплив на роботу мозку. Щоб дослідити це питання, група вчених спостерігала за 350 людей старше 55 років протягом дворічного періоду.

Суть дослідження

Близько третини з них також пройшли ПЕТ сканування мозку для вимірювання відкладень тау-білка та бета-амілоїду – двох білків, що провокують хворобу Альцгеймера, поширеного типу деменції.

Сканування показало, що люди, які багато часу думали негативно, мали більше накопичень цих білків, гіршу пам'ять за чотирирічний період у порівнянні з людьми, які думали оптимістично.

Вчені також дослідили рівень тривоги та депресії у добровольців та виявили більший когнітивний спад у депресивних та тривожних людей.

Але відкладення цих білків не збільшилися у вже депресивних та тривожних людей, тому вчені припустили, що саме часте, повторюване негативне мислення є основною причиною того, що депресія та тривожність сприяють хворобі Альцгеймера.

Біологічний зв'язок мислення та патологій мозку

Невролог Річард Ісааксон зазначив, що це перше дослідження, яке доводить біологічний зв'язок між повторюваним негативним мисленням та патологією Альцгеймера. Тож результати праці дають лікарям кращий спосіб оцінити ризики розвитку нейродегенеративних розладів..

Дослідники припустили, що практики розумового тренінгу, зокрема медитація, можуть покращити ситуацію, адже вони сприяють позитивному мисленню.