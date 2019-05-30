Неочікувана користь регулярного сексу: деталі

Як з'ясувалося, статевий акт, мінімум раз на тиждень підвищує імунітет, а також зміцнює серцево-судинну систему. Окрім того, щотижневі заняття сексом є хорошим антидепресантом і регулятором гормонів в організмі. Такого позитивного висновку дійшли британські вчені.

Щотижневі заняття сексом є хорошим антидепресантом та регулятором гормонів у організмі. Причина такого позитивного ефекту криється в активному обміні речовин, який відбувається під час інтиму, про це пише The Guardian.

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Дослідження показало, що в середньому, за один статевий акт можна спалити 85 калорій. Також в організмі починає рясно виділятися гормон окситоцину, що впливає на статеві функції. Ще одним аргументом за регулярний секс є той факт, що ризик померти в найближчі десять років у чоловіків знижується на 50%.

Експеримент проводили з 2013-го по 2019 рік. У ньому взяли участь чимало гетеросексуальних пар. Опісля завершення дослідження вчені порадили вступати в інтимний зв'язок хоча б раз на тиждень. Однак половина жінок і дві третини чоловіків зізналися, що хотіли б займатися сексом частіше.

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