Неочікуване відкриття: смертність від коронавірусу залежить від раси людини

Виявилось, що темношкірі помирають від ускладнень коронавірусу в чотири рази частіше, ніж білі люди. Окрім того, ряд інших етнічних груп теж у підвищеній зоні ризику.

Темношкірі жінки у 4,3 раза частіше помирають від коронавірусу, ніж білі жінки, а темношкірі чоловіки через хворобу помирають у 4,2 раза частіше, ніж білошкірі чоловіки. Такі дані надали у Національній статистичній службі Великої Британії, повідомляє CNN.

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Окрім того, жителі Бангладешу, Пакистану, Індії та змішаних національностей теж мають "значний підвищений ризик смерті".

Навіть після того, які урахувати вік, демографічні фактори та ризики хронічних проблем зі здоров'ям темношкірих людей, ризик померти через COVID-19 залишається удвічі більшим, ніж у білих людей.

Дослідники вважають, що ці відмінності частково пов'язані з соціально-економічним добробутом деяких країн, але все ж лише цим не можна пояснити таку велику різницю.

Ці цифри підтверджують і попередні дослідження, під час яких з'ясувалося, що темношкірі громадяни Великої Британії вмирають набагато частіше, ніж їхні білошкірі однолітки. Інститут фіскальних досліджень повідомив, що темношкірі госпіталізовані пацієнти помирають в 3,7 раза частіше, ніж білі люди.

До такого ж висновку дійшли й у США. До прикладу, у Чикаго 72% людей, що померли від коронавірусу, є темношкірими. Й це при тому, що афроамериканці складають всього 30% населення міста.

Натомість у Луїзіані афроамериканці складають 32% населення, але 70% смертей через коронавірус у штаті трапилися серед темношкірих людей.



Від чого помирають українці / інфографіка 24 канал

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