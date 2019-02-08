Неочікуване відкриття в анатомії людини: вчені знайшли новий тип тканини

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Вчені відкрили новий вид тканин
Вчені відкрили новий вид тканин / unsplash.com

Американські вчені виявили в організмі людини нову структуру сполучної тканини.

Шари, які раніше вважалися єдиним щільним утворенням, складаються з наповнених рідиною і з'єднаних між собою елементів. Ці структури знаходяться під шкірою, вони вистилають шлунково-кишковий тракт, легені, сечовий міхур та інші органи, пише Scientific Reports.

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Вчені вважають, що цей шар служить каналом для руху рідин. Цим пояснюється швидке поширення ракових захворювань, що вражає сполучну тканину.

Сполучна тканина
Новий вид тканин служить для руху рідин 

Раніше вчені не могли спостерігати такі структури. На думку авторів, це пов'язано, в першу чергу, з тим, що перед вивченням тієї чи іншої тканини анатоми піддають її впливу різних хімікатів, через це наповнені рідиною осередки "висушуються".

Відкриття стало можливим завдяки сучасній методиці – лазерної ендомікроскопії, яка поєднує традиційну ендоскопію (огляд внутрішніх органів за допомогою мікрокамери) з лазерним випромінюванням і сенсорами. Це дозволило вивчити структуру живої тканини, а не лабораторного зразка.

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Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження
Джерело: 24 Канал
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