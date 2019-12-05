Неочікувані причини карієсу та загрози, які він несе

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Карієс: профілактика, лікування, складнення / unsplash.com

Карієс – це захворювання зуба, при якому виникає пошкодження емалі. У переважної більшості людей виникає це захворювання.

95-98 % дорослих мають запломбовані зуби. Статистичні дані показують, що в екваторіальних регіонах карієс менш поширений. 

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Які наслідки може мати карієс?

  • Біль, гіперчутливість зубів і ускладнення (аж до загрози життю);
  • Втрата зубів, порушення лицьового скелета, запах з рота;
  • Ускладнення самих процедур лікування зубів і знеболення, витрати на лікування карієсу і його ускладнень;
  • Лікування дітей – окрема проблема, адже зубний біль може впливати навіть на когнітивні здібності і розвиток.

Карієс може викликати втрату зуба
Карієс може викликати втрату зуба

Чому виникає карієс?

Річ у тім, що до карієсу призводить індивідуальна комбінація факторів ризику:

  1. погана гігієна: неякісна чистка, скупченість зубів, наявність конструкцій в порожнині рота – брекети, протези;
  2. прості вуглеводи, які бактерії ферментують в кислоти (часті перекуси, солодкі напої, для дітей – годування вночі);
  3. "підкислення" слини (закид кислоти зі шлунка при ГЕРХ або частої блювоти);
  4. мала кількість слини (прийом ліків, деякі захворювання, похилий вік, опромінення області голови та шиї і / або хіміотерапія, звичка мало пити, дихання ротом);
  5. дефекти емалі зубів через флюорозу або пов'язані з генетичними причинами, бруксизм.

Що робити? 

  • регулярний огляд стоматологом (1-2 рази на рік);
  • якісна гігієна (щітка, зубні нитки, професійна);
  • герметизація фісур;
  • гігієна харчування;
  • використання паст, ополіскувачів з фтором (обговоріть з лікарем ознаки флюорозу). Є дослідження про ефективність фосфатів кальцію (наприклад, гідроксиапатиту, які не мають побічних властивостей фторидів), але вони поки не включені в рекомендації;
  • фторування води: пам'ятайте, що водопровідну воду в більшості випадків фторують, а пляшкову – ні. У деяких країнах лікарі навіть рекомендують дітям не випльовувати пасту після чистки, так діти не п'ють водопровідну воду
  • використання жувальної гумки з ксилітом після їжі;
  • лікування захворювань / станів, що впливають на рн слини або її кількість.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Стоматологія Профілактика захворювань
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