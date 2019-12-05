Неочікувані причини карієсу та загрози, які він несе
Карієс – це захворювання зуба, при якому виникає пошкодження емалі. У переважної більшості людей виникає це захворювання.
95-98 % дорослих мають запломбовані зуби. Статистичні дані показують, що в екваторіальних регіонах карієс менш поширений.
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Які наслідки може мати карієс?
- Біль, гіперчутливість зубів і ускладнення (аж до загрози життю);
- Втрата зубів, порушення лицьового скелета, запах з рота;
- Ускладнення самих процедур лікування зубів і знеболення, витрати на лікування карієсу і його ускладнень;
- Лікування дітей – окрема проблема, адже зубний біль може впливати навіть на когнітивні здібності і розвиток.
Карієс може викликати втрату зуба
Чому виникає карієс?
Річ у тім, що до карієсу призводить індивідуальна комбінація факторів ризику:
- погана гігієна: неякісна чистка, скупченість зубів, наявність конструкцій в порожнині рота – брекети, протези;
- прості вуглеводи, які бактерії ферментують в кислоти (часті перекуси, солодкі напої, для дітей – годування вночі);
- "підкислення" слини (закид кислоти зі шлунка при ГЕРХ або частої блювоти);
- мала кількість слини (прийом ліків, деякі захворювання, похилий вік, опромінення області голови та шиї і / або хіміотерапія, звичка мало пити, дихання ротом);
- дефекти емалі зубів через флюорозу або пов'язані з генетичними причинами, бруксизм.
Що робити?
- регулярний огляд стоматологом (1-2 рази на рік);
- якісна гігієна (щітка, зубні нитки, професійна);
- герметизація фісур;
- гігієна харчування;
- використання паст, ополіскувачів з фтором (обговоріть з лікарем ознаки флюорозу). Є дослідження про ефективність фосфатів кальцію (наприклад, гідроксиапатиту, які не мають побічних властивостей фторидів), але вони поки не включені в рекомендації;
- фторування води: пам'ятайте, що водопровідну воду в більшості випадків фторують, а пляшкову – ні. У деяких країнах лікарі навіть рекомендують дітям не випльовувати пасту після чистки, так діти не п'ють водопровідну воду
- використання жувальної гумки з ксилітом після їжі;
- лікування захворювань / станів, що впливають на рн слини або її кількість.
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