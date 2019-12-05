Неочікувані причини карієсу та загрози, які він несе

Карієс – це захворювання зуба, при якому виникає пошкодження емалі. У переважної більшості людей виникає це захворювання.

95-98 % дорослих мають запломбовані зуби. Статистичні дані показують, що в екваторіальних регіонах карієс менш поширений.

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Які наслідки може мати карієс?

Біль, гіперчутливість зубів і ускладнення (аж до загрози життю);

Втрата зубів, порушення лицьового скелета, запах з рота;

Ускладнення самих процедур лікування зубів і знеболення, витрати на лікування карієсу і його ускладнень;

Лікування дітей – окрема проблема, адже зубний біль може впливати навіть на когнітивні здібності і розвиток.



Карієс може викликати втрату зуба

Чому виникає карієс?

Річ у тім, що до карієсу призводить індивідуальна комбінація факторів ризику:

погана гігієна: неякісна чистка, скупченість зубів, наявність конструкцій в порожнині рота – брекети, протези; прості вуглеводи, які бактерії ферментують в кислоти (часті перекуси, солодкі напої, для дітей – годування вночі); "підкислення" слини (закид кислоти зі шлунка при ГЕРХ або частої блювоти); мала кількість слини (прийом ліків, деякі захворювання, похилий вік, опромінення області голови та шиї і / або хіміотерапія, звичка мало пити, дихання ротом); дефекти емалі зубів через флюорозу або пов'язані з генетичними причинами, бруксизм.

Що робити?

регулярний огляд стоматологом (1-2 рази на рік);

якісна гігієна (щітка, зубні нитки, професійна);

герметизація фісур;

гігієна харчування;

використання паст, ополіскувачів з фтором (обговоріть з лікарем ознаки флюорозу). Є дослідження про ефективність фосфатів кальцію (наприклад, гідроксиапатиту, які не мають побічних властивостей фторидів), але вони поки не включені в рекомендації;

фторування води: пам'ятайте, що водопровідну воду в більшості випадків фторують, а пляшкову – ні. У деяких країнах лікарі навіть рекомендують дітям не випльовувати пасту після чистки, так діти не п'ють водопровідну воду

використання жувальної гумки з ксилітом після їжі;

лікування захворювань / станів, що впливають на рн слини або її кількість.

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