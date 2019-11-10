Неочікувано: Хвороба Паркінсона зароджується у двох різних органах

Хвороба Паркінсона – друге за поширенням нейродегенеративне захворювання, яке вражає людей похилого віку, порушуючи їх моторні функції, м’язовий контроль і координацію. Вчені припустили, що у різних людей хвороба зароджується у двох різних органах – мозку чи кишківнику.

Вчені з Орхуського університету, що у Данії класифікували два підтипи захворювання: одне зароджується в мозку, інше – в кишківнику.

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Це означає, що лікування для пацієнтів не може бути універсальним, його потрібно адаптовувати в залежності від вогнища запалення хвороби.

Поки ж захворювання залишається невиліковним, а терапія не завжди приносить користь.

Де починається хвороба Паркінсона

Згідно з першим підтипом, захворювання виникає в периферійній нервовій системі кишківника, а вже тоді поширюється в мозок.

Другий підтип передбачає, що хвороба Паркінсона зароджується в мозку і, можливо, залучає систему нюхових органів.

Ймовірно, різні типи хвороби потребують різних стратегій лікування, зазначає автор дослідження, вчений Пер Боргхаммер.



Необхідно переглянути стратегії лікування хвороби Паркінсона

Також вчені розповіли, що потенційно хворобі можна запобігти за допомогою певних втручань.

Зокрема, профілактичних заходів – пробіотиків, трансплантації певних бактерій.