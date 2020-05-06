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Непродовольчі магазини, парки та речові ринки: що запрацює на Буковині з 12 травня

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Що запрацює на Буковині з 12 травня - карантин у Чернівцях 2020
Як Буковина виходитиме з карантину / pinterest.com

Після 11 травня у Чернівецькій області дозволять роботу речових ринків, магазинів, хімчисток та ательє. Також відкриють для прогулянок парки та сквери.

Таке рішення ухвалили після консультацій з епідеміологами. Про це у відеозверненні заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, повідомляє 24 канал.

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Він зазначив, що будь-яке відкриття і повернення до ділової активності повинно супроводжуватися відповідальністю підприємців. За словами глави ОДА, всі заклади повинні працювати із дотриманням санітарних вимог.

Зверніть увагу! Буковина лідирує не лише за швидкістю поширення COVID-19, а й за кількістю хворих медиків. Як зазначили у Чернівецькій ОДА, коронавірус підхопили 300 лікарів та медсестер, 4 з них померли.

Що таке адаптивний карантин?Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що області з найвищою захворюваністю на COVID-19 підуть на "адаптивний карантин". Тобто після 11 травня, коли по всій країні розпочнеться часткове зняття обмежень, карантинні заходи у таких регіонах можуть посилити.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відповідальність за спалахи хвороби у певних регіонах після ухвалення рішення про адаптивний карантин нестиме місцева влада.

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5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Коронавірус в Україні Новини Чернівців Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Лікування Здоров'я
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