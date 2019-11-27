Нерівність між багатими та бідними існує навіть на бактеріальному рівні

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Наслідки соціальної нерівності / Кадр з фільму "Багатенький Річі"

Вчені прийшли до висновку, що люди з кращим статком автоматично мають кращу міклофлору.

Окрім того, "багатство міклофлори" передається від батьків до дітей у спадок, повідомляє PLOS Biology.

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Загальний стан міклофлори впливає на здоров'я всього організму. Загалом, великий вплив на неї має спосіб життя, сон, атмосфера в будинку та на роботі й доступ до якісного медичного обслуговування. І соціальний стан, як би ми цього не хотіли, впливає на всі ці фактори.

Вчені стверджують, що народившись у заможній родині, дитина автоматично має доступ до хорошої мікрофлори та її переваг.

На жаль, якщо навмисно не дбати про стан свого організму, цей розрив помітний і в дорослому віці. Адже неякісний догляд, одноманітна їжа та стрес нічим не сприяють покращенню мікрофлори.

Вчені опублікували це дослідження з метою висвітлити проблему "бактеріальної нерівності". На їх думку, необхідно ввести "право на здорову мікрофлору", аби воно стало таким же важливим як "право на життя" чи на освіту, й не залежало від доходів людини.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Медицина Здорове життя
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