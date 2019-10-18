Нервове виснаження: як проявляється та чому виникає

Нервовим виснаженням називають психоемоційний стан, причиною якого можуть бути навантаження психічного характеру, стреси, перевтома в результаті розумової роботи.

Як виникає нервове виснаження?

Основною причиною виникнення нервового виснаження є стан фізичної, психічної, розумової та інтелектуальної перевтоми організму.

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Якщо тривалий час ми знаходимося в стані постійного стресу, бойової готовності всього організму – це неминуче призведе до сумних наслідків. Як не дивно, це явище – не міф, а має під собою науково-доказову базу.

Так влаштоване наше тіло, коли починає здавати нервова система – збій дають і інші органи. Кожен, може пригадати рік в житті, коли "постійно хворів". Так ось це може бути наслідком затяжного стресу і нервового виснаження.



Нервове виснаження може викликати інші захворювання

Симптоми нервового виснаження

Фізична слабкість; Розумове виснаження, погіршення концентрації та пам'яті; Головний біль, м'язові спазми; Порушення сну, фобії; Сексуальні порушення, імпотенція;

Нервове виснаження: лікування

Для початку потрібно дати організму відпочити і уникати усіх стресових ситуацій. Якщо симптоми не зникають протягом 7 днів, потрібно звернутися до психотерапевта для діагностики нервового виснаження і призначення схеми лікування.

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