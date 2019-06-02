Нервовий тик: види, причини та коли виникає

Тики – це раптові, мимовільні, насильницькі, уривчасті руху, що повторюють та охоплюють різні м'язові групи.

Тики нагадують нормальні координовані руху і бувають кілька видів, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Моторні прості: моргання, обертання очима, посмикування і кивання головою, витягування плечей, стиснення пальців у кулак, сіпання стопи.

Моторні складні: гримаси, відкидання голови.

За частотою виникнення тики йдуть в порядку убування: від верхньої частини обличчя до нижніх кінцівок.



Нервовий тик найчастіше виникає з 3 до 15 років

Вокальні прості: покашлювання, пирхання, мукання, писк, свист, гавкіт, шипіння.

Вокальні складні: вимова слів, звуків, вимова придуманих і неіснуючих слів, а також агресивних і образливих фраз.

Виразність тиків зменшуються при інтенсивній концентрації уваги, під час розваг, після прийняття алкоголю, при сексуальному збудженні. Якийсь час тики можна придушити зусиллям волі. Під час сну тики зникають.

Чому виникають тики?

Появи тиків пов'язано з порушенням обміну нейромедіаторів в головному мозку. Це так звана спадкова схильність . У пацієнтів з тиками або збільшена продукція дофаміну, або підвищена чутливість рецепторів до дофаміну. Саме тому при вживанні стимуляторів (наприклад, амфетаміну) тики посилюються.

Але крім особливості в обміні дофаміну, важливу роль відіграє і певний стереотип реагування на стрес. Тики – це особлива форма уникнення, яка допомагає знизити загальну тривогу і пережити стрес (тому знижуючи тривожний фон у пацієнта, вдається зменшити тики).

Коли починаються тики?

У 90% випадків тики починаються в віковому діапазоні від 3 до 15 років. Середній вік появи тиків 5-8 років, в цей час діти активно починають відвідувати дошкільні установи і йдуть в перший клас. Це називається "тики першого вересня", часто вони проходять самі після адаптації до школи. Таким дітям потрібно звернутися за допомогою до психолога.

Тики, які починаються в 8-9 років частіше складні. До рухових приєднуватися й вокальні. Апогею досягають до 10 років. Після пубертату у половини пацієнтів тики проходять самі по собі.

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