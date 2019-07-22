Нещасливе кохання може стати причиною небезпечної хвороби

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Синдром розбитого серця
Синдром розбитого серця / pixabay.com

Розбите серце – це не тільки лірика про нещасливе кохання. Це ще й дуже сильний стрес, який відчуває організм. Синдром такоцубо, або ж синдром розбитого серця, може навіть стати причиною розвитку онкологічних захворювань.

Таку думку підтверджують результати дослідження, опублікованому в Journal of the American Heart Association.

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Вчені пояснюють, що сильний стрес може викликати гостру "хвилеподібну" дисфункцію лівого шлуночка. Такі відчуття ми зазвичай описуємо висловом "щемить у грудях". Це, у свою чергу, може призвести до раптової серцевої недостатності. Коли пацієнтам у такому стані робили електрокардіографію (ЕКГ), то результати були схожими до тих, що мають люди, які перенесли інфаркт міокарда.

До речі, синдром розбитого серце – це не тільки про нещасні стосунки. Це в принципі про сильні емоції, з якими людина не може впоратись. Наприклад, смерть близької людини. Хоча це може бути і хвиля позитивних емоцій, яка накриває з головою. Подібні ситуації ми описуємо словами "сльози радості". Але насправді це справжнісінький стрес.

Звісно, нам треба час, аби виключити емоції, проаналізувати обставини та жити далі. І це нормально. Головне – не затримуватись у стані внутрішньої нестабільності надовго. Бо коли стан емоційної пригніченості, апатії, депресії триває місяцями, організм починає знищувати сам себе. 

За даними досліджень, кожен шостий з синдромом розбитого серця страждає на рак. Ланцюжок такий: потужний стрес – серцева недостатність – поява злоякісної пухлини. Причинно-наслідкові зв'язки між другою та третьою ланками вчені ще вивчають. 

Науковці рекомендують проходити медичне обстеження після пережитих потрясінь. 

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Онкозахворювання
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