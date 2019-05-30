Нещепленим дітям заборонено ходити в садок, – Верховний Суд

Мешканка Славути Хмельницької області програла розгляд у Верховному Суді з дитячим садком, який заборонив відвідувати заняття її невакцинованій дитині.

Таке рішення установи з'явилося 17 травня у судовому реєстрі. Згідно з ним, нещепленій дитині заборонено відвідувати садок.

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У вересні 2016 сина позивачки прийняли у садок без обов'язкового щеплення проти дифтерії, коклюшу та правця, яку роблять у 18 місяців. Щеплення не робили через відсутність вакцини. Після чого дитина не відвідувала заклад з червня 2016 до жовтня 2017 року.

А коли мати вирішила відвести дитину знову до садка, то у заняттях їй відмовили. Жінка вирішила не робити синову щеплення через недовіру до якості вакцини.

Після цього жінка звернулася у Славутський міськрайонний суд, який зобов'язав садочок не перешкоджати дитині у здобутті освіти.

Але Апеляційний суд Хмельницької області скасував це рішення. Він послався на те, що право на отримання дошкільної освіти пов'язане з обов'язком проходити профілактичні щеплення. Це гарантує безпеку не лише самої дитини, а й інших дітей. Тобто, дитині позивачки не обмежували у правах, але їх потрібно було реалізувати ( зробити щеплення).

Верховний Суд підтримав думку апеляційної інстанції. Він зазначив, що вимога щеплення проти особливо небезпечних хвороб є виправданою. У цьому питанні є важливішим принцип суспільних інтересів над особистими інтересами.

Постанова Верховного Суду “За обставинами цієї справи право малолітнього сина позивача на освіту у дошкільному навчальному закладі було з огляду на суспільні інтереси тимчасово обмежено (до проведення щеплення, покращення епідеміологічної обстановки, отримання позитивного висновку лікарсько-консультативної комісії) у зв`язку із тим, що сама позивач, не довіряючи якості вакцини (належним чином не мотивувавши свою недовіру або неможливість застосувати ту вакцину, якій вона довіряє), не дотрималась календаря обов`язкових щеплень і відмовилась від чергового щеплення дитини”

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