Несподівана причина розвитку Альцгеймера: чому небезпечно мати герпес

Вчені з Університету Тафтса провели дослідження та виявили нові факти до гіпотези про вірусну природу найбільш поширеної форми деменції. Вчені "заразили" тканини мозку вірусом простого герпесу, а потім знизили запалення за допомогою противірусного препарату.

Тривимірна версія мозку людини розвивала ключові ознаки хвороби Альцгеймера після зараження вірусом простого герпесу, показали експерименти вчених. Як пише STAT, вчені перепрограмували клітини людини в нервові стовбурні клітини, а потім помістили 1 мільйон нейронів в спеціальні губчаті трубки з протеїнів шовку.

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Наразі більшість вчених, досліджуючи природу хвороби Альцгеймера, зосереджені на амілоїдних бляшках і тау-клубках, що накопичуються в головному мозку.

Ця особливість вважається основною ознакою і найбільш вірогідною причиною деменції, проте ряд дослідників вважають віруси винуватцем розвитку хвороби.

Як проводили дослідження

У першому етапі експериментів вчені заразили нейрони вірусом простого герпесу і вже через кілька днів побачили перші щільні структури, схожі на амілоїдні бляшки в мозку пацієнтів з хворобою Альцгеймера. Потім почав розвиватися запальний процес, а нейрони стали формувати вже очікувані скупчення по типу бляшок.

Крім того, клітини мозку почали продукувати вищі рівні білків PSEN1 і PSEN2, які асоційовані з підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера. Активність електричних сигналів також знизилася. Автори підкреслюють, що спочатку це були здорові клітини, не схильні генетично до розвитку деменції.

Вірус герпесу HSV-1 – що це? Вірус простого герпесу першого типу (HSV-1) – одна з найпоширеніших інфекцій людини (вірус інфікував 60 – 95% дорослого населення планети). Після зараження збудник мігрує в нервову систему і залишається там назавжди, тому можливий рецидив. Наразі немає вакцини, яка може захистити від інфекції HSV-1.

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На другому етапі експерименту вчені застосували противірусний препарат до вже зміненої тканини мозку. Незабаром після введення препарату запалення знизилося, багато скупчення бляшок скорочувалися, а функціональність тканини в цілому покращилася.

Історія герпесу в медичному анамнезі може бути причиною початку розвитку хвороби Альцгеймера у деяких людей,

– вважає старший автор дослідження Девід Каплан.

Серед інших супутніх факторів ризику вчені також розглядають генетику та спосіб життя.



Деменція – проблема багатьох старших людей / Фото Unsplash

Що відомо про хворобу Альцгеймера

Люди з хворобою Альцгеймера втрачають можливість мислити, приймати рішення, поступово вони втрачають свою особистість. Цей процес може тривати десятиліттями, до смерті від причини, що не пов’язана з хворобою Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера це одна із форм деменції. Першою ознакою деменції є нездатність виконувати повсякденні справи.

Деменція може виникнути у будь-кого, але з віком ризик зростає. Більшість хворих на деменцію – старші люди.

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