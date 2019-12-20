Несподіваний спосіб жити довше

Мистецтво має здатність продовжувати життя. Такі висновки нещодавно оголосили вчені з Британії. Люди, які люблять мистецтво мали нижчі ризики смертності.

Британські вчені авторитетно заявляють, що це допомагає жити довше, пише Mindbodygreen.

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Вчені проаналізували дані про понад 6 тисяч людей віком від 50 років і старше. Їх запитували про те, як часто вони відвідували галереї, театри, музеї, виставки та концерти. Потім фахівці спостерігали за ними протягом усього дослідження.



Мистецтво має хороший вплив на людину/Фото: unsplash.com

Результати дослідження

Виявилося, люди, які стикалися з мистецтвом раз або двічі на рік, мали на 14% менше шансів померти за час спостереження, ніж ті, хто цього не робив.

Люди, які знаходили час на мистецтво кожні кілька місяців або частіше, ризикували на 31% менше.

І хоча це дослідження є прикладом співвідношення, а не (обов'язково) причинного зв'язку, безумовно, немає нічого поганого в тому, щоб мистецтва в нашому житті було трохи більше.

Висновки підкреслюють ще один фактор: не люблять мистецтво бідні чи депресивні люди.