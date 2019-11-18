Невдалий препарат від екземи виявився вакциною проти алергії на арахіс

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Алергія на арахіс: лікування / Unsplash

Препарат, який був розроблений для лікування екземи, виявився потенційно-дієвим для лікування алергії на арахіс. Поки що захисного ефекту вистачає на декілька місяців, проте вчені бачать перспективу.

Ліків проти алергії, як і від інших аутоімунних розладів, поки немає. Вчені вважають, що нарешті стали на правильну стежку до розв'язання проблеми, повідомляє JCI Insight.

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Препарат палфорція (AR101) може стати повноцінною вакциною від алергії на арахіс. Її вже розглядає американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

Проте вчені зі Стенфорда заявили, що засіб етокімаб, який був розроблений для лікування, може стати тимчасовою вакциною від алергії на арахіс.


Вчені працюють над вакциною проти алергії на арахіс

Річ у тім, що він повинен знижувати активність інтерлейкіну 33 (IL-33). Це один з регуляторів білків, який стимулює розвиток імунних і запальних реакцій. 

Під час досліджень вчені звернули увагу на один побічний ефект і вирішили уважніше його вивчити. Вони відібрали 20 добровольців, які мають сильну алергію на арахіс: 15 з них отримали одноразову ін'єкцію, а інші 5 отримали плацебо.

У 11 людей з тих, кому вкололи справжній препарат, алергія ніяк не проявилася. Всі 5, які отримали плацебо, відчули на собі симптоми алергії. Через 45 днів процедуру повторили, й семеро учасників змогли зберегти стійкість до алергену.  

Наразі вчені планують провести масштабніше дослідження і сподіваються на те, що людство скоро побачить вакцину проти алергії.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Лікування Алергія Вакцинація
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