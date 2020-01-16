Невідома пневмонія з Китаю: ще в одній країні підтвердили захворювання

В Японії після лабораторного дослідження підтвердили перший випадок зараження раніше невідомим коронавірусом, який викликав спалах нового виду пневмонії в китайському місті Ухань.

30-річний уродженець Китаю, який проживає в Японії, заразився коронавірусів після того, як відвідав Ухань, пише Kyodo News.

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Він відчув нездужання 3 січня, коли перебував в Китаї. Пізніше чоловік повернувся до Японії, 10 січня його госпіталізували з кашлем і жаром, а через п'ять днів виписали з лікарні.

Повідомляється, що ніхто з родичів чоловіка і лікарів, які контактували з ним, не заразився.



Пневмонію викликає коронавірус \ bt.dk

Що ще відомо про вірус?

Спалах невідомої пневмонії в Ухані сталася в кінці грудня 2019 року. Епідеміологи визначили, що її причиною став новий вид коронавірусу, його виявили у 41 людини в Китаї.

Коронавірус – що це? Це вид вірусів, що розмножуються в цитоплазмі інфікованих клітин. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

У січні стало відомо про смерть першого пацієнта, у якого знайшли вірус. Від чого точно помер чоловік, невідомо – раніше і нього діагностували пухлину черевної порожнини й хронічне захворювання печінки.

Що робити, щоб не захворіти?

Всесвітня організація охорони здоров'я запевняє, що поспішати обмежувати поїздки в Китай не варто. Достатньо дотримуватися звичайних правил профілактики інфекцій: регулярно мити руки, готувати м'ясо та яйця в належних умовах та температурах. При наявності підозрілих симптомів, звертатися до сімейного лікаря.

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