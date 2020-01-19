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Невідомий вірус у Китаї: кількість хворих різко збільшилася

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Невідомий вірус у Китаї / unsplash.com

У Китаї вже 62 людини захворіли на невідому пневмонію, яку спричинив новий тип коронавірус. Троє пацієнтів перебувають у важкому стані, решта – у стабільному. Від цієї хвороби померли 2 людини.

Ще 17 випадків захворювання зафіксували у китайському місті Ухань, повідомили на сайті DW.

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Три випадки захворювання виявлені в Таїланді та Японії у людей, які приїхали з Уханя. Дослідники з Центру глобального аналізу інфекційних захворювань MRC заявили, що кількість хворих зараз може становити 1700.

Цілком ймовірно, що в Ухані може бути набагато більше випадків спалаху нового коронавірусу, ніж наразі повідомляється,
– мовиться у звіті MRC.

 
Коронавірус – що це?
Це рід вірусів, що розмножуються в цитоплазмі інфікованих клітин. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини. Коронавіруси можуть призводити до серйозних пневмоній, зокрема до атипової пневмонії – це важкий гострий респіраторний синдром. Його спалах відбувся у 2002 – 2003 роках в Китаї. Смертність склала 10% хворих.

Аби не захворіти на коронавірус, лікарі радять:

  • Регулярно мити руки.
  • Готувати м'ясо та яйця в належних умовах та температурах.
  • При наявності підозрілих симптомів, звертатися до сімейного лікаря.
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Автор: Северин Трач
Теги: Китай Таїланд Здоров'я Лікування
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