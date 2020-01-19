Невідомий вірус у Китаї: кількість хворих різко збільшилася
У Китаї вже 62 людини захворіли на невідому пневмонію, яку спричинив новий тип коронавірус. Троє пацієнтів перебувають у важкому стані, решта – у стабільному. Від цієї хвороби померли 2 людини.
Ще 17 випадків захворювання зафіксували у китайському місті Ухань, повідомили на сайті DW.
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Три випадки захворювання виявлені в Таїланді та Японії у людей, які приїхали з Уханя. Дослідники з Центру глобального аналізу інфекційних захворювань MRC заявили, що кількість хворих зараз може становити 1700.
Цілком ймовірно, що в Ухані може бути набагато більше випадків спалаху нового коронавірусу, ніж наразі повідомляється,
– мовиться у звіті MRC.
Аби не захворіти на коронавірус, лікарі радять: