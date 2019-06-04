Невмотивована агресія: чому виникає, та як її побороти

Кожен з нас зустрічав "складних" людей, які можуть вибухнути з вмотивованого приводу і зовсім без приводу.

Багато з них навіть не підозрюють, що страждають розладом переривчастої агресії (intermittent explosive disorder (IED), розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Агресія – що це? Це поведінка, яка спрямована на спричинення шкоди або травми іншій людині або об'єкту/

Агресивну поведінку можна класифікувати по:

● Мета – інші, я або власність.

● Вид – фізична або словесна.

● Ступінь планування – імпульсивна (незапланована) або навмисна.



Невмотивована агресія передається спадково

Імпульсивна і навмисна агресії зазвичай є патологічною, тоді як оборонна агресія, спровокована безпосередньою загрозою і є нормальною.

Імпульсивна, агресивна поведінка є основною характеристикою переривчастого вибухового розладу, але також може виникати при психотичних розладах, розладах настрою, розладах особистості та загальних медичних розладах (епілепсії, біполярному розладі, шизофренії, вживанні наркотиків і алкоголю, шизофренії й розладах особистості). Діагноз повинен ставити лікар-психіатр.

Багато пацієнтів не отримують профільну і кваліфіковану допомогу при IED! Зазвичай симптоми приписуються якомусь іншому розладу, що не правильно. У новому перегляді Міжнародної класифікації хвороб з високою ймовірністю з'явиться еквівалент IED.

Перебіг хвороби

Ретроспективні дослідження показують, що переривчастий вибуховий розлад є постійним і хронічним. Огляд показав, що середня тривалість хвороби варіювала від приблизно 12 років до майже всього життя. Люди гинуть в основному від двох причин:

* Отримання важких травм (бійки, аварії).

* Суїцид (від 8 до 26%).

Причини розладу переривчастої агресії

Спадковість. Генетичні дослідження показали, що якщо в сім'ї був пацієнт з IED, то ймовірність розвитку цього розладу у нащадків в 3 рази вищий, ніж в загальній популяції.

Нейробіологія. Імпульсивна, агресивна поведінка – це дисбаланс між надмірними, агресивними намірами, що з'являються в лімбічних структурах мозку, таких як мигдалина, і недостатнім контролем цих імпульсів корковими структурами, такими як орбітальна лобова кора і передня поясна звивина.

Серотонінергічна активність – на молекулярному рівні численні дослідження показують, що серотонінергічна активність у пацієнтів з переривчастим вибуховим розладом значно знижена.

Психосоціальні фактори – сім'я і вплив психологічних травм (наприклад, фізичне насильство і спостерігання насильства в сім'ї в дитинстві) можуть збільшувати ризик IED.

Лікування

Діагноз повинен ставити психіатр. Мета лікування – тривала ремісія, повністю вилікувати розлад не можна.

Пацієнтам з розладом переривчастої агресії слід уникати інтоксикацію алкоголем і іншими речовинами.

Лікування комбіноване (психотерапія і медикаменти).

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