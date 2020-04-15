Незабаром очікується поставка українських апаратів ШВЛ до лікарень

Найближчими тижнями очікується поставка українських апаратів штучної вентиляції легень до лікарень.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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За висновками анестезіологів, якість апаратів штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва відповідає стандартам імпортованого обладнання.

Тому вже найближчими тижнями очікується поставка українських апаратів ШВЛ до лікарень,

– йдеться у джерелі.

Відомо, що також для медпрацівників запустять онлайн-консультації, які будуть проводити досвідчені анестезіологи-реаніматологи. До них можуть підключитися 100 опорних лікарень з 242.



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