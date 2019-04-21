Незабаром регіони України отримають 15 тисяч доз вакцин проти сказу

У Міністерстві охорони здоров'я закупили понад 93 тисячі доз вакцин для профілактики сказу. Перша партія вже прибула на склад, тож, незабаром відправиться до регіональних лікарень.

Вже з 22 квітня вакцини вирушать до різних областей, згідно з графіком, затвердженим МОЗ. Про це повідомили у прес-службі відомства. Наступні партії Україна отримає протягом року.

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У МОЗ зазначили, що саме Львівська і Тернопільська області першими отримають вакцини для профілактики сказу по 956 і 375 доз відповідно.



План розподілу вакцин між регіонами

До слова, антирабічні вакцини, які використовують для профілактики та лікування сказу у дітей та дорослих, закуплені та доставлені агенцією Crown Agents коштом Державного бюджету. Постачальники, обрані агенцією, жорстко контролювали виконання всіх необхідних умов щодо транспортування вакцин.

Сказ – що це? Сказ – це гостра інфекційна хвороба, що вражає центральну нервову систему людини чи тварини. Людина може заразитися сказом через контакт з хижими або домашніми тваринами, що хворіють на сказ. Вірус передається через: укус або ослинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми.

Перші ознаки сказу після укусу:

– неприємні відчуття в ділянці укусу (подряпини);

– у деяких випадках спостерігається нагноєння й почервоніння шкіри;

Симптоми під час початкової стадії:

• зниження апетиту і схуднення;

• порушення сну та нічні кошмари;

• розвиток апатії;

• субфебрильну температуру (температуру, яка підвищується протягом довгого часу від 37 до 38 градусів)

• якщо укус був в обличчя, хворого переслідують галюцинації, поступово наростає пульс, підвищується артеріальний тиск і виникає відчуття занепокоєння.



Людина, яка контактувала з хворою на сказ твариною, має зробити щеплення

Зрештою антирабічну вакцину застосовують для первинної імунізації людей, які були в контакті або були вкушені скаженими, підозрілими на сказ або невідомими тваринами. Подальша ревакцинація проводиться згідно зі схемою лікувально-профілактичної імунізації.

Також антирабічною вакциною проводять профілактичну імунізацію людям, робота яких пов'язана з ризиком зараження: співробітникам лабораторій, які працюють з вуличним вірусом сказу, ветеринарам, мисливцям, лісникам тощо.

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