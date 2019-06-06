Незамінний помічник: створили алгоритм, який перекладає крики немовлят

Вчені з США розробили алгоритм, який розпізнає і розшифровує крики немовлят.

Алгоритм заснований на системі розпізнавання мови. Вчені використовували методику стисненого зондування, яка дозволяє отримувати й відновлювати сигнал з його попередніх значень, пише Journal of Automatica Sinica.

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Вчені спостерігали за 26 немовлятами віком від трьох днів до шести місяців, які перебували у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

Фахівці разом з досвідченими медсестрами виділили п'ять криків, що відносяться до голоду, сну, дискомфорту (болі), необхідності змінити підгузок, потреби в увазі. Вчені також аналізували невербальні та інстинктивні реакції немовлят.

Потім дослідники визначили частоту і часовий інтервал для кожного з п'яти типів крику. Алгоритм розпізнав 151 крик уваги, 137 криків зміни підгузка, 422 крику голоду, 79 криків сну і 182 крику дискомфорту.

Далі вчені проведуть масштабніші експерименти, і якщо результати підтвердяться, алгоритм можна буде використовувати в дитячих клініках.

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