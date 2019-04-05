Нездорове харчування спричиняє більше смертей, ніж куріння та високий тиск

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Нездорове харчування спричиняє більше смертей, ніж куріння та високий тиск
Нездорове харчування спричиняє більше смертей, ніж куріння та високий тиск / unsplash.com

Нездорове харчування вбиває 11 мільйонів людей щороку в усьому світі, а це значно більше, ніж кількість смертей від куріння тютюну та високого тиску.

Ці висновки базуються на результатах глобального дослідження американських вчених з Інституту показників і оцінки здоров'я в Сіетлі (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME), пише медичний журнал Lancet.

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Статистика свідчить: у 2017 році шкідлива їжа стала причиною 11 млн випадків смерті, яким можна було запобігти. Дослідники зазначають: вживання тютюну передчасно вбило 8 млн чоловік. А через високий тиск померло 10.4 млн людей.

Основні причини смерті, які пов'язані з поганим харчуванням, – це серцеві напади та інсульти, рак і діабет другого типу.

Найбільшою проблемою є не "харчове сміття", а дефіцит мінералів та вітамінів, які є в овочах та фруктах. Тобто велика кількість смертей припадає на відсутність здорових продуктів в раціоні.

Збільшує ризик передчасної смерті надмірне вживання великої кількості солі червоного і переробленого м'яса, солодких напоїв і невелика кількість молока і клітковини в раціоні.

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А от зменшити ризик смерті через погане харчування може достатня кількість фруктів, горіхів і насіння, овочів, цільного зерна і омега-3 жирних кислот з морепродуктів у щоденному раціоні.

При цьому вчені зазначають: жодна країна світу не харчується оптимально, навіть середземноморські держави, жителі яких вживають велику кількість фруктів, овочів, горіхів і бобових.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Здорове харчування Статистика Тютюн Серцево-судинні захворювання
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