Нездорове харчування вбиває: які звички варто змінити українцям

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Україна посіла перше місце за смертністю від серцево-судинних захворювань в Європі та друге – у світі. Вчені Енського університету в Німеччині вивчали цю проблему й зробили висновок, що все це через неправильне харчування.

Адже більшість українців харчуються неправильно, а потім дивуються, чому ж прихопило серце.

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Керівник відділу промоції здорового харчування і фізичної активності МОЗ Ольга Донцова зазначила, що українці не мають культури харчування й не відчувають відповідальності за стан свого здоров'я.

Їдять забагато хліба, солодощів, солі, смажених на соняшниковій олії продуктів. А крім цього ще й зловживають алкоголем та тютюном. 

Склалася помилкова думка, що коли людина курить, то її можна відпустити з робочого місця 10-15 раз в день. А якщо вона відлучається зайнятися своїм здоров'ям, просто перекусити – то порушує робочий процес,
– наголосив дієтолог Борис Скачко.

За даними німецьких вчених, серед європейців найздоровіші серця в іспанців. Мешканці цієї країни намагаються завжди готувати свіжу їжу, а також змалечку привчають дітей не економити на харчуванні.

Як вберегти своє здоров'я

Тож, щоб не хворіти, українцям теж варто змінити звички. Не смажити, а тушкувати, запікати та відварювати. А замість соняшникової олії краще використовувати оливкову. Не треба забувати й про фізичні навантаження. Особливо, якщо ви працюєте в офісі. 


Головне – займатися спортом без зайвих перевантажень

Киянин Євген Божик впродовж майже дев'яти років щодня ходить до спортзалу. Слідкувати за своїм здоров'ям почав ще студентом. З часом його хобі перетворилось у професію.

За його словами, для того, аби мати гарну фізичну форму та добре себе почувати, лише спорту не достатньо. Головне — збалансоване і правильне харчування: у раціоні повинне бути правильне співвідношення білків, жирів та вуглеводів.

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Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 канал
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