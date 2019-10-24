Нездорові поради для краси, які не слід повторювати

Аби зберегти красу, жінки прикладають чимало зусиль. Поради як зробити волосся шовковистим, зуби білими, а шкіру ідеально гладкою та без блиску – заполонили інтернет. Прислухатись до таких порад часто не лише неефективно, а й шкідливо.

Варто зберігати здоровий глузд та розуміти, що яйця, лимони, олії – повинні застосуватися на кухні – попереджає Harpersbazaar та наводить 8 прикладів шкідливих лайфхаків.

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1. Відлущувати змертвілі клітини за допомогою лимонного соку.

Цитрусові кислоти діють на шкіру дуже агресивно. Вони викликають хімічну реакцію, яка провокує роздратування шкіри, а впливі на неї сонця – може спричинити сильну пігментацію, якої, до слова, не так легко позбутися.

2. Використовувати кокосове як зволожувальний засіб для обличчя.

Використовуйте кокосове масло на кухні, але не слід намащувати його на обличчя.

3. Використовувати цукор, сіль і харчову соду, як скраб для обличчя.

Для скрабування тіла такий варіант можливий, але не для обличчя. Для щоденного відлущування шкіри досить кругових рухів ватним диском, змоченим тоніком, під час вмивання вранці й ввечері.

4. Зубна паста в боротьбі з прищами.

Засіб дійсно може підсушити запалення завдяки харчовій соді та пероксиду в складі пасти, але крім цього, викликає і роздратування. Використовуйте зубну пасту за призначенням.

5. Використовувати яєчний білок для боротьби з розширеними порами.

Метод відомий дуже давно. Це так, але куди більше років такій бактерії в сирому яйці, як сальмонела. Тому, не слід ризикувати.

6.Антиперспірант для матування шкіри.

Дивно, але такі поради досі можна знайти в інтернеті. Логічно, дезодорант матує, блокуючи потові залози, але він працює у зворотній бік з сальними залозами, закупорюючи їх і викликаючи запалення.

7. Дезінфікувати шкіру за допомогою чистого алкоголю.

Такий метод дезінфекції можна застосовувати лише в екстрених випадках, коли пошкоджена тканина. В іншому випадку, бажаючи позбутися від акне, ви отримаєте шкіру, яка продукуватиме ще більше шкірного сала.

8. Використовувати спрей для волосся, щоб зафіксувати макіяж.

Для фіксації макіяжу нанесіть пудру на обличчя, але аж ніяк не спрей для волосся. Наслідки для шкіри можуть бути жахливими. Від роздратувань, до опіків.