Нежить чи алергія: як відрізнити

Інфекція або алергія на пил? Розгадувати ці головоломки доводиться і пацієнтам, і їх батькам, і педіатрам, і терапевтам, і, звичайно, алергологам.

В дітей визначити природу нежитю набагато важче, розповіла алерголог Ольга Жоголєва.

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Пов'язано це з тим, що у дітей інфекції виникають значно частіше, ніж у дорослих, маскуючи алергічний нежить. Крім того, алергія у дітей може мати інфекційно-залежний характер і яскраво проявлятися виключно на тлі інфекції.

Ознаки алергійного нежитю

нежить з рясним водянистим виділенням з носа; чхання (особливо, серіями); закладеність носа; свербіж в носі; наявність почервоніння і свербіння обох очей, сльозотечі.

Якщо присутні 2 і більше симптоми зі списку, які тривають довше 1 години протягом кількох днів – це підтверджує діагноз алергії.

Важливо. якщо відзначається тільки закладеність носа або тільки рясні слизові виділення, алергічний риніт можливий, але потрібно підтвердження лабораторними методами. Якщо присутнє чхання, свербіж в носі, і / або очні симптоми, але немає рясного слизу, потрібно шукати не алергічні причини нежитю.



При алергії люди часто чхають

Специфічна ознака алергічного риніту – алергічний салют (або алергічне "вітання"): витирання носа долонею від низу до верху, щоб одночасно прибрати слиз і почухати.

Як зрозуміти, що нежить не через алергію?

Чи є у вас (у вашої дитини) під час нежитю:

закладеність тільки з одного боку; виділення з носа тільки з одного боку; густі зелені або жовті виділення; стікання вмісту носа по задній стінці горла; біль в обличчі; повторювані кровотечі; втрата нюху.

Якщо ви відповіли "так" хоча б на одне з цих питань, потрібно шукати не алергічні причини нежиті. Якщо ви бачите у себе / дитини поєднання ознак з двох списків, це означає, що потрібно шукати алергію, і не алергічні причини.

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