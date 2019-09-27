Нежить чи алергія: як відрізнити

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Як визначити через що нежить
Як визначити через що нежить / pixabay.com

Інфекція або алергія на пил? Розгадувати ці головоломки доводиться і пацієнтам, і їх батькам, і педіатрам, і терапевтам, і, звичайно, алергологам.

В дітей визначити природу нежитю набагато важче, розповіла алерголог Ольга Жоголєва.

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Пов'язано це з тим, що у дітей інфекції виникають значно частіше, ніж у дорослих, маскуючи алергічний нежить. Крім того, алергія у дітей може мати інфекційно-залежний характер і яскраво проявлятися виключно на тлі інфекції.

Ознаки алергійного нежитю

  1. нежить з рясним водянистим виділенням з носа;
  2. чхання (особливо, серіями);
  3. закладеність носа;
  4. свербіж в носі;
  5. наявність почервоніння і свербіння обох очей, сльозотечі.

Якщо присутні 2 і більше симптоми зі списку, які тривають довше 1 години протягом кількох днів – це підтверджує діагноз алергії.

Важливо. якщо відзначається тільки закладеність носа або тільки рясні слизові виділення, алергічний риніт можливий, але потрібно підтвердження лабораторними методами. Якщо присутнє чхання, свербіж в носі, і / або очні симптоми, але немає рясного слизу, потрібно шукати не алергічні причини нежитю.

При алергії люди часто чхають
При алергії люди часто чхають

Специфічна ознака алергічного риніту – алергічний салют (або алергічне "вітання"): витирання носа долонею від низу до верху, щоб одночасно прибрати слиз і почухати.

Як зрозуміти, що нежить не через алергію?

Чи є у вас (у вашої дитини) під час нежитю:

  1. закладеність тільки з одного боку;
  2. виділення з носа тільки з одного боку;
  3. густі зелені або жовті виділення;
  4. стікання вмісту носа по задній стінці горла;
  5. біль в обличчі;
  6. повторювані кровотечі;
  7. втрата нюху.

Якщо ви відповіли "так" хоча б на одне з цих питань, потрібно шукати не алергічні причини нежиті. Якщо ви бачите у себе / дитини поєднання ознак з двох списків, це означає, що потрібно шукати алергію, і не алергічні причини.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Алергія
Джерело: Здоров'я 24
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