Нежить чи алергія: як відрізнити
Інфекція або алергія на пил? Розгадувати ці головоломки доводиться і пацієнтам, і їх батькам, і педіатрам, і терапевтам, і, звичайно, алергологам.
В дітей визначити природу нежитю набагато важче, розповіла алерголог Ольга Жоголєва.
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Пов'язано це з тим, що у дітей інфекції виникають значно частіше, ніж у дорослих, маскуючи алергічний нежить. Крім того, алергія у дітей може мати інфекційно-залежний характер і яскраво проявлятися виключно на тлі інфекції.
Ознаки алергійного нежитю
- нежить з рясним водянистим виділенням з носа;
- чхання (особливо, серіями);
- закладеність носа;
- свербіж в носі;
- наявність почервоніння і свербіння обох очей, сльозотечі.
Якщо присутні 2 і більше симптоми зі списку, які тривають довше 1 години протягом кількох днів – це підтверджує діагноз алергії.
Важливо. якщо відзначається тільки закладеність носа або тільки рясні слизові виділення, алергічний риніт можливий, але потрібно підтвердження лабораторними методами. Якщо присутнє чхання, свербіж в носі, і / або очні симптоми, але немає рясного слизу, потрібно шукати не алергічні причини нежитю.
При алергії люди часто чхають
Специфічна ознака алергічного риніту – алергічний салют (або алергічне "вітання"): витирання носа долонею від низу до верху, щоб одночасно прибрати слиз і почухати.
Як зрозуміти, що нежить не через алергію?
Чи є у вас (у вашої дитини) під час нежитю:
- закладеність тільки з одного боку;
- виділення з носа тільки з одного боку;
- густі зелені або жовті виділення;
- стікання вмісту носа по задній стінці горла;
- біль в обличчі;
- повторювані кровотечі;
- втрата нюху.
Якщо ви відповіли "так" хоча б на одне з цих питань, потрібно шукати не алергічні причини нежиті. Якщо ви бачите у себе / дитини поєднання ознак з двох списків, це означає, що потрібно шукати алергію, і не алергічні причини.
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