Нежить не проходить: коли потрібно йти до лікаря

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Нежить не проходить: коли потрібно йти до лікаря
Нежить не проходить: коли потрібно йти до лікаря / madame.lefigaro.fr

Часто нежить проходить самостійно протягом семи днів. Тому більшість людей цим не переймається та не звертається по допомогу до медиків.

Але деколи людині важко зрозуміти коли загроза здоров'ю серйозна і потрібна допомога лікаря, а коли вона може допомогти собі самостійно.

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Лікар-терапевт Лада Ступакова зазначає, що найчастіше лікарі втрачають пацієнтів саме через невчасність звернення.

У яких випадках нежить можна лікувати самостійно

  • нежить гострий, триває всього 5-7 днів,
  • виділення з носа прозорі,
  • є закладеність носа, але вона зменшується після використання судинозвужувальних крапель,
  • втрата нюху коротка (3-5 днів)
  • підвищення температури короткочасне (2-3 дні).

Коли потрібно йти до лікаря

  1. нежить посилюється через 7 днів
  2. виділення з носа гнійні або з домішками крові
  3. з'являється головний біль, розпирання в області щік, лоба, особливо при нахилі голови вниз
  4. зберігається висока або підвищується температура тіла
  5. з'являється біль у вусі
  6. зберігається закладеність носа, чхання, свербіж в носі

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Через що нежить складно вилікувати:

  • бактеріальні інфекції,
  • запалення носових пазух,
  • синусити (гайморит, фронтит);
  • отит (запалення вуха)

У цих випадках потрібна консультація ЛОР-лікаря з встановленням діагнозу та антибактеріальної терапії.

Звернутися до медика потрібно якнайшвидше, адже бактеріальні інфекції можуть розвиватися дуже стрімко.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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