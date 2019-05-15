Нежить не проходить: коли потрібно йти до лікаря
Часто нежить проходить самостійно протягом семи днів. Тому більшість людей цим не переймається та не звертається по допомогу до медиків.
Але деколи людині важко зрозуміти коли загроза здоров'ю серйозна і потрібна допомога лікаря, а коли вона може допомогти собі самостійно.
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Лікар-терапевт Лада Ступакова зазначає, що найчастіше лікарі втрачають пацієнтів саме через невчасність звернення.
У яких випадках нежить можна лікувати самостійно
- нежить гострий, триває всього 5-7 днів,
- виділення з носа прозорі,
- є закладеність носа, але вона зменшується після використання судинозвужувальних крапель,
- втрата нюху коротка (3-5 днів)
- підвищення температури короткочасне (2-3 дні).
Коли потрібно йти до лікаря
- нежить посилюється через 7 днів
- виділення з носа гнійні або з домішками крові
- з'являється головний біль, розпирання в області щік, лоба, особливо при нахилі голови вниз
- зберігається висока або підвищується температура тіла
- з'являється біль у вусі
- зберігається закладеність носа, чхання, свербіж в носі
Через що нежить складно вилікувати:
- бактеріальні інфекції,
- запалення носових пазух,
- синусити (гайморит, фронтит);
- отит (запалення вуха)
У цих випадках потрібна консультація ЛОР-лікаря з встановленням діагнозу та антибактеріальної терапії.
Звернутися до медика потрібно якнайшвидше, адже бактеріальні інфекції можуть розвиватися дуже стрімко.
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