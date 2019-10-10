Незвичайні причини оніміння рук

Іноді оніміння рук провокують травмами, але часто видимих причин таким відчуттям немає. Це може свідчити про нестачу вітамінів в організмів, тунельний синдром, або інші складні захворювання.

Anywell розповідає, що оніміння рук може бути сигналом про серйозні зміни у вашому організмі.

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Нестача вітамінів може бути причиною оніміння рук

Якщо у вас німіють руки, варто перевірити чи вистачає вашому організму вітамінів та мінералів. Дефіцит калію і магнію цілком може бути причиною оніміння рук, а нестача вітаміну В12 – може викликати поколювання в руках, що є досить неприємним симптомом.

Якщо окрім цього, ви відчуваєте постійну втому, шкіра має жовтуватий відтінок, інколи у вас бувають проблеми під час ходьби, або навіть галюцинації – це може бути ознакою дефіциту В12.

Руки можуть німіти від певних ліків

Іноді, руки можуть затерпати від того, що ви приймаєте певний вид ліків. Тому, зверніть увагу на цей фактор, перед тим, як почати хвилюватися про стан свого здоров’я. Можливо, справа в антибіотиках чи антисептичних препаратах, що призначив вам терапевт. Просто дізнайтесь, чи може ваш препарат мати такі побічні дії.



Перед тим як почати приймати певні ліки, цікавтесь побічними діями препарату

Оніміння рук – наслідок защемлення

Міжхребцеві диски, які діють як амортизатори між кожним хребцем хребта. Якщо вони зміщуються, то можуть тиснути на нервові закінчення. Як наслідок, це провокує оніміння рук, іноді людина відчуває слабкість, біль у кінцівках.

Хвороба Рейно

Феномен Рейно – це захворювання, яке супроводжується звуженням кровоносних судин. Таким чином, до рук та ніг не надходить достатня кількість крові.

Відсутність кровотоку призводить до того, що руки німіють, стають холодними та блідими, при цьому в руках з’являється нестерпний біль. Зазвичай, це реакція на холод чи стрес.

Синдром зап’ястного каналу викликає відчуття затерплих рук

Причиною оніміння рук може бути таке неврологічне захворювання, як синдром зап’ястного каналу. Захворювання з’являється внаслідок здавлювання серединного нерва між кістками, поперечною кистьовою зв’язкою і сухожиллями м’язів зап’ястя.

Синдром зап’ястного каналу може виникати через повторюваність дій, зокрема, через часту роботу за комп’ютером – натискання на клавіатуру пальцями.



Робота за комп'ютером може бути причиною оніміння рук

Діабет теж може бути причиною оніміння рук

Високий рівень цукру в крові може призвести до пошкодження нервів, що зветься – діабетична невропатія.

Захворювання щитоподібної залози

Щитоподібна залоза продукує гормони, що відповідальні за регуляцію метаболізму. Коли їх виробляється недостатньо, виникає гіпотиреоз. Без належного лікування гіпотиреоз пошкоджує нерви та викликає оніміння.



Депресія – поширена причина оніміння рук

Руки можуть німіти при фіброміалгії

Коли ви відчуваєте, що пальці рук затерпають, варто прослідкувати чи є у вас додаткові симптоми.

Фіброміалгія – це стан, що викликає втому та болі у м’язах. Фіброміалгію легко сплутати з синдромом хронічної втоми, адже симптоми схожі.

Але у випадку фіброміагії втома є інтенсивнішою та супроводжується болями. Іноді оніміння та поколювання поширюються на руки, ноги та обличчя.

Депресія, проблеми зі сном та концентрацією, головні болі та болі в животі – додаткові симптоми фіброміалгії.

Вовчак провокує оніміння рук

Це аутоімунне захворювання, при якому тіло атакує власні органи та тканини. Вовчак провокує запалення в багатьох органах і тканинах.