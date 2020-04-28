Незвичайні симптоми коронавірусу, на які ви могли не звернути увагу

Усім відомо, що COVID-19 викликає симптоми ГРВІ, такі як лихоманка, кашель та ускладнене дихання. Але це не єдині симптоми, які може викликати коронавірусна інфекція.

Фахівці все ще вивчають нові симптоми коронавірусу. Втім, зі свідчень лікарів та ранніх клінічних досліджень можна вже зробити ширші висновки про симптоматику COVID-19, повідомляє Healthline.

До теми Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка

Втрата смаку або нюху

CDC вже долучило втрату смаку або нюху до списку симптомів COVID-19. Раніше вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вивчали відповіді 59 людей з коронавірусом та виявили, що у частини з них були ці симптоми. Також про ці симптоми повідомляли лікарі з Німеччини.

Зазначимо, що втрата смаку чи нюху можуть виникнути й через інші хвороби, такі як грип або сезонна алергія.

Нудота, блювота або діарея

CDC не додала розлади шлунково-кишкового тракту до свого переліку симптомів COVID-19, однак це зробила ВООЗ.

Ранні дослідження говорять про те, що проблеми зі шлунково-кишковим трактом досить часто зустрічаються у пацієнтів з коронавірусом.

Нещодавно дослідники зі Стенфорда переглянули анамнез 116 пацієнтів COVID-19. Вони виявили, що майже у третини були такі симптоми, як втрата апетиту, нудота, блювота або діарея.

Висип або кропив’янка

Коли дерматологи з італійської Ломбардії оглянули 88 пацієнтів з COVID-19, вони виявили, що приблизно 20% мали шкірні симптоми, зокрема висип та кропив'янку.

За словами лікарів, пацієнти можуть мати ураження шкіри на стопах або пальцях ніг або висипання, які з першого погляду можуть нагадувати шкірну інфекцію. У деяких випадках висипання можуть виглядати як пухирці та навіть кровоточити.

Делірій, запаморочення або м'язова слабкість

Плутанина, делірій та інші неврологічні симптоми також спостерігалися у деяких людей із COVID-19. На початку хвороби можуть проявлятися такі легкі неврологічні симптоми, як головний біль, запаморочення або м'язова слабкість. Пізніше у людини може змінитися психічний стан.

Серцево-судинні ускладнення

Звіти ранніх досліджень свідчать й про те, що COVID-19 може підвищити ризик аномального згортання крові. До слова, коли в дрібних судинах на стопах або інших кінцівках утворюються згустки, вони можуть викликати незначні шкірні симптоми.

Коли згустки виникають в легенях, серці або мозку, це може призвести до серйозніших ускладнень, таких як легенева емболія, інфаркт або інсульт.

Почервоніння очей або кон'юнктивіт

Лікарі з деяких країн та результати кількох ранніх клінічних досліджень свідчать про те, що у частини пацієнтів з COVID-19 на фоні захворювання виник кон'юнктивіт. Внаслідок чого у них виникало подразнення очей та інші симптоми, притаманні для кон'юнктивіту.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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