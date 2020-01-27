Незвичайні стани сну: як ми спимо, навіть не здогадуючись про це

Нерідко від втоми чи нудьги ми можемо "відключитись". Ми не помічаємо, але трапляється так, що засинає всього лише частина мозку. Вчені, які досліджують незвичайні стани сну, пояснили, чому організм здатний екстрено засинати та як регулювати ці процеси, а головне, як не потрапити в аварію, заснувши за кермом на кілька секунд.

Про незвичайні стани сну написав Telegram канал Blue Arrakis.

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Важливість якісного сну тривалістю 7-8 годин на добу підтверджена науково. Нестача сну чи його відсутність не лише призводить до втоми, поганого самопочуття, а й підвищує ризик розвитку психозу, ожиріння, діабету другого типу, знижує імунітет та згубно впливає на усі функції організму: травлення, фертильність, когнітивні здібності.

Здається, що сплутати сон і неспання неможливо, втім науковці говорять про те, що мозок може дрімати тоді, коли ви цього не підозрюєте. Йдеться про мікросон і локальний сон.

Ми спимо частіше, ніж нам здається

Які процеси відбуваються в мозку, коли ми засинаємо? Він фактично "відключається", тобто відділи мозку стають неактивними. Вчені записали електричну активність мозку під час сну і відстежили дельта-ритми – повільні хвилі з високою амплітудою.

Стан мікросну насправді відомий кожному – це відчуття, коли ви від втоми чи нудьги у вас повільно закриваються повіки, голова нахиляється вперед і ви різко оговтуєтесь та піймаєте голову, наче прокидаєтесь. Це і є мікросон! Зазвичай він триває від 0,5 до 15 секунд. Його підступність полягає в тому, що людина не підозрює, що засинає: їй здається, що вона просто відволіклася.

Втім, ЕЕГ – електроенцефалографія (метод графічної реєстрації процесів головного мозку) свідчить про те, що це саме сон, адже ритми мозку сповільнюються та знаходяться у тій же амплітуді, як під час сну.



Мікросон насправді часте явище/Фото: Unsplash

В рамках дослідження добровольців помістили в МРТ-сканер і попросили безперервно відстежувати рухи предмета на екрані за допомогою джойстика. У більшості учасників за 50 хвилин сталося принаймні 36 епізодів мікросну в середньому по 3 секунди, хоча самі учасники експерименту цього не помічали.

Вчені виявили, що групи нейронів мозку можуть перебувати у стані сну, в той час як людина не спить. Вони назвали це явище локальним сном.

При цьому локальний сон ніяк не позначається на активності людини. Мозок здатний продовжувати працювати в нормальному режимі, дозволяючи невеликим групам нейронів "відключитися і подрімати" по черзі.

Особливо уважно вчені досліджують мікросон в контексті занять, які не вимагають постійної уваги. Зокрема, водії нерідко впадають в стан мікросну (а їх нейрони, ймовірно, в стан локального сну), що смертельно небезпечно і для них, і для пасажирів.

Що з цим робити?

Як боротися з мікросном, аби уникнути небезпечних ситуацій? Найкраща порада – добре висипатися та уникати роботи у нічну зміну.

Якщо ви відчуваєте втому, приляжте на 15-40 хвилин (такий сон ще називається power nap, оскільки він значно додає енергії). Також допомогти збадьоритися допоможе фізична активність, бадьора музика, або хоча б розмова.