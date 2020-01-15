Нічний перекус: що можна їсти без шкоди для здоров'я і фігури

Чи було у вас бажання вночі відправитися до холодильника та влаштувати найсмачніший перекус за добу? Такий похід на кухню може бути корисним для здоров'я лише за умови правильного харчування та вживання корисних продуктів. Що можна з'їсти вночі і не перейматися за зайві сантиметри на талії – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Замість того, щоб "атакувати" морозиво, канапки або солодощі вночі – можна замінити калорійні продукти на легші та корисніші для організму. Редакція Здоров'я 24 пропонує підбірку "снеків", якими можна побороти відчуття голоду.

Читайте також: В якому віці людина відчуває себе найбільш нещасною

Зауважимо: для того, щоб не мати непоборного бажання для перекусу вночі, не варто лягати спати голодними і збалансовано харчуватися впродовж дня.

Корисні снеки для нічних перекусів

Ягоди

Ягоди – смачна закуска з низьким вмістом калорій і великим вмістом клітковини, що допомагає зберегти відчуття ситості. Так, в одній склянці з полуницею буде близько 49 калорій, з малиною – 64 калорії, а з чорницею – 84 калорії.



Що можна їсти без шкоди для здоров'я і фігури

Грецький йогурт

Це гідний варіант для перекусу, який багатий білком. Грецький йогурт рекомендуємо обирати з низьким вмістом жиру, у такий спосіб ви зменшите калорійність. Крім того, молочні продукти через вміст кальцію та триптофану можуть сприяти повноцінному сну.



​Що можна їсти без шкоди для здоров'я і фігури

Суп

Легкий суп може ідеально втамувати голод і не матиме шкоди для фігури. Найкращими варіантами є курячий бульйон і овочеві крем-супи.



​Що можна їсти без шкоди для здоров'я і фігури

Яйця накруто

Існує кілька досліджень, у яких дієтологи рекомендують їсти багату білками їжу для перекусів, відтак нічна закуска буде корисною не лише для метаболізму, а й для нарощування м'язів. Калорійність одного звареного накруто яйця – 70 калорій.



​Що можна їсти без шкоди для здоров'я і фігури

Сир

Як переконують вчені з Університету Флориди, сир перед сном вживати корисно, адже продукт допомагає активізувати обмін речовин і добре впливає на м'язи та фігуру.



​Що можна їсти без шкоди для здоров'я і фігури

Усі фото: Unsplash

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.