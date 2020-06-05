Всесвітня організація здоров'я нагадала, що вірус нікуди не зник, а карантинних обмежень все ще доведеться дотримуватися.

Попри послаблення карантину, обмежень доведеться дотримуватися, оскільки в деяких країнах кількість хворих на коронавірус зростає/

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Коли карантин пом'якшують, а заходи соціального дистанціювання послаблюють, люди сприймають це як закінчення епідемії,

— сказала представник ВООЗ Маргарет Харріс на брифінгу ООН в Женеві.

Але саме тому й фіксують кількість нових випадків інфікування.

Нічого не закінчилося. Нічого не закінчиться, поки вірус не зникне в усьому світі,

– сказала Харріс.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що нові спалахи COVID-19 розвиватимуться дуже швидко.

Відтак, організація вкотре закликала дотримуватися соціальної дистанції попри послаблення карантинних обмежень.