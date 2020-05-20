Перше зараження людини від тварини: у Нідерландах чоловік підхопив коронавірус від норки
Робітник нідерландської ферми підхопив коронавірус від норки. Деталі про стан здоров'я інфікованого чоловіка невідомі. Досі вважалося, що людина не може підхопити інфекцію від тварини.
Про перший у світі випадок передачі COVID-19 від тварини до людини пише ABC News із посиланням на міністра сільського господарства Нідерландів Каролу Схаутен.
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Поточний стан інфікованого працівника ферми не уточнюється.
Що відомо про коронавірусу в норок
Ще у квітні міністерство повідомило, що коронавірусом заражені норки на двох фермах в провінції Північний Брабант. Тоді для безпеки відомство обмежило доступ до ферм. Однак заявило, що для людини немає ризику заразитися від тварин.
Як у відомстві коментують зараження людини
Тепер міністерка визнала, що рекомендації, за якими передача вірусу від тварин людині неможлива, помилкові.
Водночас вона наголосила, що ризик людини підхопити коронавірус від тварин й надалі оцінюється як мінімальний.
Важливо! Досі вважалось, що людина не може заразитися коронавірусом від тварини, однак тварини могли заразитися один від одного.
Шляхи зараження коронавірусом серед тварин та людей / Інфографіка 24 каналу
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