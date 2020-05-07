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Нігерійка народила дитину на борту літака під час репатріації з Еміратів: деталі

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Народження дитини
Народження дитини / newsmakers

Мешканка Нігерії Кафаят Амусан народила дитину на борту літака, який виконував рейс із Об’єднаних Арабських Еміратів до Нігерії. Пасажирами літака були нігерійці, які через пандемію COVID-19 не могли виїхати з Еміратів. Їх мали нарешті повернути додому.

Жінка народила одразу через пів години після злету. Як повідомили у Комісії нігерійської діаспори у твіттері, через народження дитини літак одразу повернуся назад у Дубаї, звідки він й вилетів.

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Після екстреного приземлення породіллю з дитиною відвезли в одну із лікарень у Дубаї, зараз вони перебувають там, їхній стан задовільний. Пізніше літак все ж вирушив до Нігерії та вже доправив решту нігерійців додому. 

Однак жінку з новонародженою дитиною повернуть до Нігерії лише тоді, коли будуть готові всі необхідні документи дитини.

Що відомо про повернення нігерійців на Батьківщину? Нігерія організувала повернення своїх громадян з-за кордону. Річ у тім, що частина людей не могли виїхати з Об'єднаних Арабських Еміратів через пандемію COVID-19. Першими мали повернути понад 250 нігерійців. Серед них була й жінка, яка народила на борту літака.

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Здоров'я Діти ОАЕ Нігерія Пологи Вагітність і пологи
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