Ніхто з голоду не вмирає, – медсестра з Італії розповіла про ситуацію з коронавірусом

Італія найбільше у Європі постраждала від епідемії коронавірусу. В Італії від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, лише за добу 15 березня померли понад 300 людей. Загалом кількість хворих у країні перевищила 24 тисячі людей. Італійський уряд ухвалив жорсткі карантинні заходи, які діють по всій території держави.

В ефірі ранкового шоу на 24 каналі Ірина Устіянич, медсестра у приватній клініці Брешіа, розповіла, що карантин – це єдиний спосіб зупинити розповсюдження хвороби. Адже ізольовуючи людей, в такий спосіб зменшується швидкість передавання захворювання.

Зверніть увагу Коронавірус в Італії: від хвороби померли понад тисяча людей

Вона зазначила, що коронавірусна інфекція настільки швидко передається, що лікарні не встигають впоратися з великою кількістю пацієнтів. Ірина Устіянич навела офіційні дані Національної санітарної служби Італії:

Наразі зафіксовано 24 747 випадків захворювання;

З них в інтенсивній терапії перебувають 1672 хворих.

Медична працівниця наголосила, що має бути дуже серйозний карантин. Наразі в Італії закриті всі дитсадки, школи, університети. Для дітей школи починають реорганізовуватися, і проводять уроки в онлайн-режимі, а керівництво навчальних закладів закликало учнів сидіти вдома, і не розповсюджувати хворобу.

Також жінка відзначила, що попри суворий карантинний режим, уряд дбає про достатню кількість продуктів у магазинах. Вона повідомила, що в маленькі магазини одночасно може зайти тільки кілька осіб. На вході кожен отримує номер, і тільки після цього можна зайти в приміщення. Всі дотримуються дистанції, і ніхто не ходить натовпом, адже за це передбачена кримінальна відповідальність.

Повідомляють, щоб не бігли зараз в супермаркети, щоб робити закупи. Ніхто з голоду не вмирає,

– розповіла Ірина Устиянович.

За словами мешканки Італії, якщо хтось збирається виїжджати автомобілем, необхідно з собою мати документ, який декларує, куди італієць їде, і чому. За неправдивість інформації порушують кримінальну справу.

Нещодавно з'явилася інформація, що італійським лікарям радять надавати допомогу, насамперед, тим, хто має більше шансів на одужання.

Ірина Устіянич пояснила, що лікар повинен робити чітку оцінку клінічної ситуації пацієнта.

На жаль, у всьому світі постає ситуація вибору. Якщо в людей є багато патологій вже базових і хронічних. Ми не лишаємо їх вмирати, але все це дуже складно,

– пояснила медсестра.

Що відомо про коронавірус в Італії?

Серед всіх європейських країн Італія найбільше постраждала від спалаху коронавірусу. За офіційними даними, держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу. Наразі зафіксовано 24 747 випадків захворювання, більше, ніж 1000, померли.

Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша.

Італія стала першою країною у світі, яка через коронавірус ввела обмеження на території усієї країни.

Пересуватися у межах Італії можна лише з поважної причини – на роботу, через стан здоров’я або у зв'язку з сімейними обставинами. Діє також заборона на публічні зібрання.

Зачинені перукарні, салони краси, заклади харчування, зокрема бари й ресторани.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу