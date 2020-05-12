Німеччина вступає у нову фазу пандемії коронавірусу, – Меркель
Німеччина вступає у нову фазу пандемії коронавірусу, але з менш жорсткими обмеженнями у країні. Мешканців закликають дотримуватися базових вимог для запобігання поширенню нового типу вірусу.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель наголосила, що дуже важливо бути впевненим у тому, що люди будуть дотримуватися рекомендацій з поведінки після ослаблення карантину, повідомляє DW.
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За словами Меркель, Німеччина вступає у нову фазу пандемії COVID-19, тож громадяни мають дотримуватися основних вимог: тримати дистанцію та прикривати рот і ніс.
Канцлерка додала, що це важливий знак поваги до інших людей.
Наразі у Німеччині у фокусі уваги будуть перебувати два завдання: органи охорони здоров'я мають ретельніше відслідковувати ланцюжок зараження та ізолювати хворих.
Зверніть увагу! У Німеччині після послаблення карантину виявили прискорення поширення коронавірусу. Так, за добу 10 травня, в країні зафіксували 667 нових випадків зараження.
Що відомо про коронавірус у Німеччині
- Станом на 12 травня у Німеччині зафіксували понад 172 тисяч випадків інфікування, 7 661 людина померла, а 145 617 – одужали.
- Одним із факторів, який пояснює низьку смертність від коронавірусу, є надзвичайно велика кількість тестів, що проводяться в Німеччині.
- В Німеччині почали випробувати вакцину проти коронавірусу на людях.
- Влада Німеччини продовжила дію попередження щодо закордонних подорожей до 14 червня.
- Карантин почали послаблювати. Відкрили заклади культури, дитмайданчики, храми та магазини. Дозволили зустрічатися родинами.
- Загалом влада країни заявляє, що ситуація з пандемією контрольована.