Німеччина вступає у нову фазу пандемії коронавірусу, – Меркель

Німеччина вступає у нову фазу пандемії коронавірусу, але з менш жорсткими обмеженнями у країні. Мешканців закликають дотримуватися базових вимог для запобігання поширенню нового типу вірусу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель наголосила, що дуже важливо бути впевненим у тому, що люди будуть дотримуватися рекомендацій з поведінки після ослаблення карантину, повідомляє DW.

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За словами Меркель, Німеччина вступає у нову фазу пандемії COVID-19, тож громадяни мають дотримуватися основних вимог: тримати дистанцію та прикривати рот і ніс.

Канцлерка додала, що це важливий знак поваги до інших людей.

Наразі у Німеччині у фокусі уваги будуть перебувати два завдання: органи охорони здоров'я мають ретельніше відслідковувати ланцюжок зараження та ізолювати хворих.

Зверніть увагу! У Німеччині після послаблення карантину виявили прискорення поширення коронавірусу. Так, за добу 10 травня, в країні зафіксували 667 нових випадків зараження.

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