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Німеччина вступає у нову фазу пандемії коронавірусу, – Меркель

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Меркель заявила про нову фазу коронавірусу
Меркель заявила про нову фазу коронавірусу / Getty Images

Німеччина вступає у нову фазу пандемії коронавірусу, але з менш жорсткими обмеженнями у країні. Мешканців закликають дотримуватися базових вимог для запобігання поширенню нового типу вірусу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель наголосила, що дуже важливо бути впевненим у тому, що люди будуть дотримуватися рекомендацій з поведінки після ослаблення карантину, повідомляє DW.

Зверніть увагу Німеччина затвердила спецпрограму з розробки вакцини проти COVID-19 вартістю 750 млн євро

За словами Меркель, Німеччина вступає у нову фазу пандемії COVID-19, тож громадяни мають дотримуватися основних вимог: тримати дистанцію та прикривати рот і ніс.

Канцлерка додала, що це важливий знак поваги до інших людей.

Наразі у Німеччині у фокусі уваги будуть перебувати два завдання: органи охорони здоров'я мають ретельніше відслідковувати ланцюжок зараження та ізолювати хворих.

Зверніть увагу! У Німеччині після послаблення карантину виявили прискорення поширення коронавірусу. Так, за добу 10 травня, в країні зафіксували 667 нових випадків зараження.

Що відомо про коронавірус у Німеччині

  • Станом на 12 травня у Німеччині зафіксували понад 172 тисяч випадків інфікування, 7 661 людина померла, а 145 617 – одужали.
  • Одним із факторів, який пояснює низьку смертність від коронавірусу, є надзвичайно велика кількість тестів, що проводяться в Німеччині.
  • В Німеччині почали випробувати вакцину проти коронавірусу на людях.
  • Влада Німеччини продовжила дію попередження щодо закордонних подорожей до 14 червня.
  • Карантин почали послаблювати. Відкрили заклади культури, дитмайданчики, храми та магазини. Дозволили зустрічатися родинами.
  • Загалом влада країни заявляє, що ситуація з пандемією контрольована.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Здоров'я Ангела Меркель Лікування
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