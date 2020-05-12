Німеччина заборонила "лікувати" підлітків від гомосексуальності

У Німеччині заборонили так звану конверсійну терапію – програму "лікування" гомосексуальності у підлітків.

Зокрема, під заборону потраплять оголошення про конверсійну терапію неповнолітніх, пише Deutsche Welle.

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Порушникам загрожують штрафи до 30 тисяч євро або до року тюремного ув'язнення. Крім того, притягнути до відповідальності зможуть і батьків, які змушують дітей проходити такі програми з "перевиховання".

Хоча закон не передбачає повну заборону подібних практик, в ньому згадується, що також нелегально примусове "лікування" дорослих. За словами критиків законопроєкту, документ недостатньо захищає молодих людей від 18 до 26 років від втручання в їхнє особисте життя.



Гомосексуальність не є захворюванням / unsplash.com

"Гомосексуальність – це не хвороба", – підкреслив міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан. Політик довгий час наполягав на забороні конверсійної терапії.

Конверсійна терапія – що це? Сукупність методик зі зміни сексуальної орієнтації, також називають репаративною терапією. Етичність і ефективність таких практик викликає багато суперечок.

Відповідно до Міжнародної класифікації хвороб, якої дотримується з 1999 року й українська психіатрія, гомосексуальність не є захворюванням.

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