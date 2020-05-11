Німеччина затвердила спецпрограму з розробки вакцини проти COVID-19 вартістю 750 млн євро

11 травня Німецький уряд затвердив спеціальну програму з розробки та налагодження виробництва вакцини проти коронавірусу вартістю до 750 мільйонів євро. Це найбільша сума, яку міністерство країни будь-коли виділяло на подібні цілі.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на заяву міністерки та науки Німеччини Ані Карлічек.

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Карілчек підкреслила, що вартість програми демонструє намагання уряду зробити все, аби скоріше отримати вакцину та повернутися до нормального життя. Разом з тим, вона зауважила, що варто залишатися реалістами й бути готовими до невдач.

Міністерка додала, що розробка вакцини є коштовним і довгим процесом, але зараз ситуація є виключною і науковці зі всього світу працюють в посиленому режимі.

У Німеччині тестування теж проводитимуть у прискореному темпі, але при цьому обіцяють суворо дотримуватися правил безпеки, аби не зашкодити волонтерам.

Ми, як і раніше, виходимо з того, що вакцину вдасться створити не раніше середини 2021 року,

– сказала Ані Карлічек.

За словами Карілчек, коли розпочнеться виробництво вакцини, Німеччина постачатиме її до інших країн світу.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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