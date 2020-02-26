Німеччина дозволила евтаназію на законодавчому рівні

Тепер у Німеччині лікарі надаватимуть консультації пацієнтам, які захочуть провести евтаназію й навіть надаватимуть їм препарати, які призводять до смерті.

Самі ж лікарі не зможуть застосовувати ці препарати на пацієнтах, повідомляє DW.

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З 2015 році організації, які сприяють евтаназії навіть для смертельно-хворих пацієнтів були поза законом. За матеріальну зацікавленість у процедурі або одноразове безоплатне сприяння могли позбавити волі до 3 років і виписати штраф.

Евтаназія – це Умисне припинення життя, аби полегшити людині біль та страждання

Натомість громадяни, які хотіли піти з життя добровільно, все одно робили це, поїхавши до тих країн, де евтаназія дозволена: Нідерланди, Швейцарія, Бельгія чи Люксембург.



У Німеччині право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини / Unsplash

Відтак, суд вирішив, що право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини. Тепер у Німеччині смертельнохвора людина має право покінчити життя самогубством або вдатися до допомоги третьої сторони.

Попри це, дане судове рішення не означає, що законодавці не зможуть регулювати діяльність організацій, які сприяють евтаназії.

Існує три типи евтаназії:

Добровільна – надається за згодою пацієнта, дозволена у деяких країнах світу;

– надається за згодою пацієнта, дозволена у деяких країнах світу; Недобровільна – коли згода пацієнта недоступна, і цей вид евтаназії заборонений у всіх країнах;

– коли згода пацієнта недоступна, і цей вид евтаназії заборонений у всіх країнах; Мимовільна – без відома або без згоди пацієнта. Це явище також є незаконним та вважається вбивством;

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