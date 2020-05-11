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У Німеччині після послаблення карантину пришвидшилось поширення COVID-19

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Коронавірус в Німеччині: яка ситуація
Коронавірус в Німеччині: яка ситуація / EPA

У Німеччині виявили прискорення поширення коронавірусу. Так, за минулу добу, в країні зафіксували 667 нових випадків зараження. Померли 26 хворих, а одужали – близько тисячі.

Про це заявили в Інституті Роберта Коха, пише BBC.

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Коефіцієнт відтворення вірусу (R-value) перевищив 1, влада Німеччини стурбована, адже нещодавно в країні послабили карантинні обмеження.

Що таке Коефіцієнт відтворення вірусу R-value

Коефіцієнт відтворення вірусу показує, скільки людей в середньому інфікує одна заражена людина. Якщо він вищий за 1, вірус поширюється зі зростанням кількості хворих.

В Німеччині цей показник зріс до 1.1. Хоч до послаблення карантину, тривалий час він не перевищував одиниці.

Збільшення числа відтворюваності вимагає більш пильного моніторингу ситуації у наступні дні,
– йдеться у повідомленні Інституту.

Станом на 11 травня в Німеччині зафіксували 169 218 випадків захворювання на COVID-19. Від ускладнень коронавірусної недуги померли 7395 хворих. Разом з тим, 144 тисячі пацієнтів вдалося одужати.

Що відомо про коронавірус у Німеччині

  • Коронавірус потужно вдарив по Німеччині, як і по інших країнах Європи. Перший випадок тут зареєстрували 27 січня.
  • Одним із факторів, який пояснює низьку смертність від коронавірусу, є надзвичайно велика кількість тестів, що проводяться в Німеччині.
  • Наразі карантин почали послаблювати. Першими відкриють заклади культури, дитмайданчики та храми.
  • Загалом влада країни заявляє, що ситуація з пандемією контрольована.
  • Німеччина першою в Європі почала масове тестування людей на антитіла до COVID-19. Вчені вважають, що люди, які перехворіли на коронавірусну хворобу, повинні мати антитіла до інфекції в крові.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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