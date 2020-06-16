В Німеччині запрацював додаток, який повідомляє про інфіковану COVID-19 людину поруч
Зранку 16 червня в Німеччині почала працювати програма попередження про коронавірус від уряду країни.
У Німеччині запрацював урядовий додаток "Corona-Warn-App", який повідомляє користувачів про те, що інфікована коронавірусом людина перебуває в безпосередній близькості, пише CNN.
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Також цікаво, що якщо користувач додатку отримав позитивний тест на коронавірус і вказав цю інформацію в додатку, то ті користувачі, які в певний проміжок часу перебували близько до цієї людини, отримають попередження.
Втім, через проблеми конфіденційності додаток не використовує центральний концентратор для зберігання контактної інформації. Він буде зберігатися на окремих пристроях смартфонів.
Варто зауважити, що встановлення та користування "Corona-Warn-App" не є обов'язковим для громадян Німеччини.