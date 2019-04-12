Німесил: інструкція застосування

Німесил добре всмоктується під час перорального прийому. Максимальний ефект від ліків досягається через кілька годин, коли вони зв'язуються з білками плазми. Виводиться даний препарат з організму разом з сечею (50%) і калом (29%).

Склад і форма випуску

Форма випуску Німесилу порошкоподібна. Препарат випускається в пакетах, вагою по 2 г. Використовується для приготування 100 г суспензії та приймається перорально.

Ключова діюча речовина – німесулід. Плюс до складу ліків входить низка допоміжних речовин: лимонна кислота, кетомакрогол, сахароза, мальтодекстрин і ароматизатор (апельсиновий).

Фармакологічні властивості

В організмі Німесил достатньо добре всмоктується під час перорального прийома. Препарат досягає максимальної концентрації вже через 2-3 години.

До 97,5% цього фармакологічного засобу зв’язується з білками плазми. Німесил активно метаболізується у печінці завдяки CYP2C9 та ізоферменту цитохрому Р 450. Головним метаболітом є парагідроксипохідне, яке теж має фармакологічну активність.

Період напіввиведення Німесилу становить від 3,2 до 6 годин. Причому 50% препарату виводиться із організму з сечею, а близько 29% – з калом у метаболізованому вигляді. Лише 1-3 % німесуліду виводиться у незміненому стані.

Показання

Німесил застосовують для симптоматичного лікування різноманітного гострого болю. Також він сприяє зниженню запального процесу, має жарознижувальну дію.

Препарат рекомендується використовувати при:

больовому синдромі в результаті різних травм (ударах, розтягненнях, переломах та ін.);

різних хворобах кістково-м'язової системи (остеоартрозі, бурситі, радикуліті, остеохондрозі, артриті, виразковій хворобі шлунку та ін.);

больових синдромах в результаті хірургічного втручання;

зубному, головному болі;

болісних менструаціях;

гострому больовому синдромі абсолютно будь-якої локалізації;

ГРВІ, підвищенні температури.

Протипоказання

Заборонено приймати Німесил дітям до 12-річного віку й вагітним жінкам. Також препарат не можна використовувати під час годування грудьми.

Категорично не можна приймати Німесил при наявності в анамнезі:

будь-якій алергії на німесулід або допоміжну речовину даного препарату;

аспіринової астми;

лихоманки, викликаної інфекціями;

порушень згортання крові;

рецидивів поліпозу носа або пазух;

гепатотоксичних реакцій на діючу речовину (навіть у минулому);

виразкової хвороби шлунку або 12-палої кишки, яка знаходиться в стадії загострення;

кровотеч зі шлунково-кишкового тракту;

бронхіальної астми;

важких порушень діяльності нирок, печінки, серця.

Німесил має протипоказання також після аорто-коронарного шунтування, мозкових крововиливів та інших захворювань, що супроводжуються кровотечею.

З обережністю рекомендується застосовувати дані ліки у випадках, коли є:

підвищений тиск;

будь-які порушення жирового обміну;

цукровий діабет;

будь-які порушення мозкового кровообігу, атеросклероз;

наркотична та/або алкогольна залежності;

інфекції, особливо Helicobacter pylori.

Обачно застосувати Німесил треба і курцям. Варто уважно поставитися до прийому даного препарату в літньому віці, а також при попередньому довгому лікуванні іншими нестероїдними протизапальними ліками.

Передозування

Явні симптоми передозування Німесилом:

сильна сонливість;

болі в ділянці над шлунком;

апатія;

нудота, блювота.

Якщо відразу вжити заходів, то перелічені симптоми мають зворотний характер.

Часом можлива шлункова кровотеча, стрибки артеріального тиску, пригнічення дихальної системи, кома і будь-які анафілактоїдні реакції, а також ниркова недостатність в гострій формі.

Лікування передозування, як правило, симптоматичне.

Якщо передозування трапилося за останні 4 години, то слід промити шлунок, а також застосувати сорбент.

Специфічний антидот відсутній.

Побічні ефекти

У процесі прийому Німесилу можуть виникати побічні ефекти. Найчастіше вони спостерігаються з боку шлунково-кишкового тракту (наприклад, виникає виразка, кровотеча). У зоні підвищеного ризику перебувають люди похилого віку.

Зафіксовані повідомлення про такі найпоширеніші побічні реакції:

нудота і блювота (іноді кривава);

діарея і здуття живота;

закреп, біль в животі, коліт;

виразковий стоматит;

хвороба Крона.

Часом виявляються гастрити, можливе виникнення набряку, серцевої недостатності.

У виняткових випадках на шкірі утворювалися бульбашки, спостерігався синдром Стівенса-Джонсона і токсичний епідермальний некроліз.

Згідно з клінічними дослідженнями, препарати цього класу можуть привести до незначного збільшення ризику появи артеріальних тромботичних ускладнень (інфаркту міокарда, інсульту).

Можливі розлади з боку лімфатичної, кровоносної систем: еозинофілія, анемія, крововиливи, панцитопенія, тромбоцитопенія, дерматит, кропив'янка, мультиформна еритема та ін.

Серед нервових порушень зафіксовані скарги на: запаморочення, сонливість, головний біль, нервозність, почуття страху, нічні кошмари, синдром Рейє.

З боку органів сприйняття можлива нечіткість зору.

Відносно системи кровообігу може спостерігатися підвищення артеріального тиску або його нестабільність, тахікардія та припливи.

З боку дихального апарату найбільш часто зустрічаються: задишка, загострення наявної бронхіальної астми й спазм бронхів.

Можливі такі порушення травлення: діарея, запор, нудота, метеоризм, гастрит, стоматит, виразка, болі в животі, перфорація шлунка, кровотеча.

Побічні ефекти від прийому Німесилу можуть зачіпати й жовчовивідну систему, печінку. Наприклад, може з'явиться гепатит, холестаз, жовтяниця або підвищитися активність ферментів печінки.

Трапляються порушення і в сечовидільній системі, а саме – різні порушення сечовипускання, кров у сечі, ниркова недостатність, затримка сечовипускання, інтерстиціальний нефрит. Також можливі: загальне нездужання, гіпотермія, гіперкаліємія і підвищена пітливість.

Спосіб застосування та дози

З порошка необхідно приготувати суспензію. Для цього вміст одного пакетика Німесилу треба висипати в склянку. Потім ретельно розчинити в 100 мл чистої води. Приймати препарат лікарі рекомендують після їжі.

Зазвичай лікарі призначають Німесил по 1 пакету (2 г) двічі на день.

Період прийому не повинен перевищувати 15 днів.

Прийом при вагітності

Німесил, як і всі препарати класу НПЗП, часто має несприятливий вплив на перебіг вагітності в цілому. Також він може позначитися на розвитку ембріона.

Часом прийом Німесилу може обернутися небезпечним підвищенням тиску у дитини в легеневій артерії, порушенням роботи її нирок. При наявності маловоддя ситуація загрожує нирковою недостатністю.

Препарат істотно підвищує ризик кровотеч, знижує скоротливі здатності матки, впливає на виникнення набряків.

Тому Німесил протипоказаний для прийому як під час вагітності, так і годування.

Його використання також погано впливає на фертильність жінок, з цієї причини дані ліки рекомендується уникати при плануванні вагітності.

Взаємодія з іншими препаратами

Поєднання Німесилу з деякими лікарськими речовинами в результаті може обернутися погіршенням стану пацієнта. Тому краще не вживати Німесил разом з:

глюкокортикоїдами, інакше можна спровокувати виразкові ураження шлунково-кишкового тракту;

антитромбоцитарними речовинами й компонентами, що блокують серотонінові рецептори, бо таке поєднання сприяє збільшенню ризику кровоточивості, запалення в шлунково-кишковому тракті;

іншими нестероїдними протизапальними препаратами, це загрожує як окремими кровотечами, так і ураженням системи кровотворення в цілому;

циклоспоринами, що може обернутися розвитком нефротоксичності.

Умови та термін зберігання

Німесил зберігається при кімнатній температурі (максимум до 25°C) в сухому місці.

Його термін придатності становить 2 роки.

Вже розведену суспензію зберігати не можна.

Ціна

Ціна одного саше приблизно становить 10 гривень, а упаковка з 30 саше – 260 гривень.