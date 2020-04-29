Німецькі лікарі опублікували голі селфі в знак протесту через нестачу засобів захисту: 18+

Німецькі лікарі в знак протесту через нестачу необхідних засобів індивідуального захисту в умовах пандемії коронавірусу масово публікують знімки в голому вигляді на робочих місцях.

Медики хочуть продемонструвати, що боротьба з COVID-19 без засобів індивідуального захисту – це як бути голим.

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Один з лікарів заявив, що оголеність – це символ того, наскільки медпрацівники є вразливими до COVID-19 без ЗІЗ. Кампанія проходить під девізом "Blanke Bedenken".



Німецькі лікарі опублікували голі селфі в знак протесту проти нестачі ЗІЗ / Фото blankedenker.org

На одному з фото лікар позує з плакатом з написом: "Мене вчили зашивати рани. Чому я повинен вчитися шити маски?".

Німецькі лікарі опублікували голі селфі в знак протесту проти нестачі ЗІЗ / Фото blankedenker.org

Схожа кампанія розгорнулася у Франції під назвою Dentisteàpoil – "дантист голяка". У флешмобі взяли участь в основному стоматологи.

Autour du monde, les dentistes sont tenus de voir les urgences mais sont en bas des listes de priorités pour l’EPI, mettant en danger leur santé et ceux de leurs patients.



En France, le hashtag #Dentisteapoil est le cri de ralliement de ces professionnels de la santé. pic.twitter.com/VO8XSPWnwz — Uwe Bergmann (@uwbergmann) April 25, 2020

Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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