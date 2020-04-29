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Німецькі лікарі опублікували голі селфі в знак протесту через нестачу засобів захисту: 18+

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Німецькі лікарі опублікували голі селфі в знак протесту проти нестачі засобів захисту
Німецькі лікарі опублікували голі селфі в знак протесту проти нестачі засобів захисту / blankedenker.org

Німецькі лікарі в знак протесту через нестачу необхідних засобів індивідуального захисту в умовах пандемії коронавірусу масово публікують знімки в голому вигляді на робочих місцях.

Медики хочуть продемонструвати, що боротьба з COVID-19 без засобів індивідуального захисту – це як бути голим. 

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Один з лікарів заявив, що оголеність – це символ того, наскільки медпрацівники є вразливими до COVID-19 без ЗІЗ. Кампанія проходить під девізом "Blanke Bedenken". 


Німецькі лікарі опублікували голі селфі в знак протесту проти нестачі ЗІЗ / Фото blankedenker.org

На одному з фото лікар позує з плакатом з написом: "Мене вчили зашивати рани. Чому я повинен вчитися шити маски?".

Німецькі лікарі опублікували голі селфі в знак протесту проти нестачі ЗІЗ / Фото blankedenker.org

Схожа кампанія розгорнулася у Франції під назвою Dentisteàpoil – "дантист голяка". У флешмобі взяли участь в основному стоматологи.

Прості правила гігієни про коронавірусі

Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Курйозні новини Новини Франції Новини Здоров'я Здорове життя
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