Німецькі лікарі опублікували голі селфі в знак протесту через нестачу засобів захисту: 18+
Німецькі лікарі в знак протесту через нестачу необхідних засобів індивідуального захисту в умовах пандемії коронавірусу масово публікують знімки в голому вигляді на робочих місцях.
Медики хочуть продемонструвати, що боротьба з COVID-19 без засобів індивідуального захисту – це як бути голим.
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Один з лікарів заявив, що оголеність – це символ того, наскільки медпрацівники є вразливими до COVID-19 без ЗІЗ. Кампанія проходить під девізом "Blanke Bedenken".
Німецькі лікарі опублікували голі селфі в знак протесту проти нестачі ЗІЗ / Фото blankedenker.org
На одному з фото лікар позує з плакатом з написом: "Мене вчили зашивати рани. Чому я повинен вчитися шити маски?".
Німецькі лікарі опублікували голі селфі в знак протесту проти нестачі ЗІЗ / Фото blankedenker.org
Схожа кампанія розгорнулася у Франції під назвою Dentisteàpoil – "дантист голяка". У флешмобі взяли участь в основному стоматологи.
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