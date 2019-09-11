Низькі люди мають вищі ризики захворіти на цукровий діабет

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Кожні 10 см зросту знижують вірогідність цукрового діабету на 33-86%
Кожні 10 см зросту знижують вірогідність цукрового діабету на 33-86% / exquis.ro

Дослідження в Європі виявило, що люди низького зросту частіше страждають від підвищеного рівня жиру в печінці та мають високі показники інших біомаркерів, які можуть вказувати на ймовірність розвитку цукрового діабету другого типу.

Згідно з дослідженнями, низький зріст пов’язаний з ризиком розвитку діабету другого типу. Причина може бути в тому, що невисокі люди частіше страждають від серцево-судинних захворювань, які у свою чергу, стимулюють розвиток запалень і інсулінорезистентності.

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Команда європейських вчених провела масштабне дослідження, яке має на меті зібрати більше інформації про такий зв’язок. Матеріалами для роботи слугували дані майже 30 тис. жителів віку від 35 до 65 років, накопичені в період 1994 – 1998 років.

Автори оцінили фізичні показники робочої групи як в стоячому, так і в сидячому положенні, вагу тіла, артеріальний тиск.

Отриманні дані свідчать, що кожні додаткові 10 см зросту знижують ризики розвитку діабету другого типу на 41% у чоловіків і на 33% у жінок. Кореляція збереглася і після врахування віку, освіти, щоденних звичок і інших факторів.


Низькі люди мають високі ризики діабету другого типу

У людей, що мали нормальну вагу, зв’язок був міцнішим. У них кожних 10 см зросту знижували ризик хвороби на 86% у чоловіків і на 67% у жінок. У людей з ожирінням такі цифри були нижче: 36% і 30% відповідно.

Схоже, що зайва вага нейтралізує позитивний ефект високого зросту.

За словами вчених, у високих людей знижено відсоток вмісту жиру в печінці, а також здоровіший кардіометаболічний профіль. Все це значно знижує ризик захворіти на діабет другого типу.

Відтак, ріст може бути індикатором для діагностики ризиків діабету.

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Теги: Здоров'я Медицина Лікування Новини Здоров'я дослідження Діабет
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