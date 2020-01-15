Низький рівень лімфоцитів в крові серйозно підвищує ризик смерті

Люди з низьким рівнем лімфоцитів в крові схильні до високого ризику смерті від будь-якої причини. Зв'язок між зниженням лімфоцитів і смертю може бути обумовлений зниженою здатністю імунної системи виживати при потенційно смертельних захворюваннях.

Низький рівень лімфоцитів в крові – стан, який називається лімфопенією, він може бути раннім симптомом майбутнього смертельного захворювання. До такого висновку прийшли дослідники з Копенгагенської університетської лікарні. Результати їх дослідження опубліковані в Журналі Канадської медичної асоціації (CMAJ).

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Як проводилося дослідження?

Вчені проаналізували дані 108135 данців у віці від 20 до 100 років, які були учасниками Копенгагенського дослідження загального населення, що проводилося в період з 2003 по 2015 роки.



Низький рівень лейкоцитів підвищує рівень смерті на 60% / Unsplash

Результати дослідження?

Автори роботи констатують, що низькі показники вмісту лімфоцитів часто виявляються під час рутинних аналізів крові. При цьому пацієнти зазвичай не направляються на подальше дослідження. Тим часом, низький рівень лімфоцитів в крові пов'язані зі збільшенням смертності від будь-якої причини на 60%.

Наше дослідження показало, що ті, хто має лімфопенію схильні до високого ризику смерті від будь-якої причини, незалежно від будь-яких інших факторів ризику, включаючи вік. Такий стан пов'язаний з підвищенням ризику смерті від будь-якої причини в 1,6 раза й підвищенням ризику смерті від раку, серцево-судинних захворювань, респіраторних захворювань, інфекцій та інших причин в 1,5-2 рази,

– розповів один з дослідників Стіг Бойсе.

Дослідники вважають, що низький рівень лімфоцитів в крові може вказувати на зниження імунних ресурсів організму, що забезпечують його здатність виживати при захворюваннях. Людям з таким симптомом необхідні додаткові обстеження, це може допомогти виявити небезпечні захворювання.

Лейкоцити – що це? Це білі кров'яні клітини, які відповідають за клітинний імунітет та змагаються з інфекцією. Якщо вони підвищені – це лейкоцитоз, а ось їх зниження свідчить про лейкопенію.

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