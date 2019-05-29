Низький тиск: причини гіпотонії та що робити

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Низький тиск: причини гіпотонії та що робити
Низький тиск: причини гіпотонії та що робити / healthgoru.com

Гіпотонія або гіпотензія — це зниження артеріального тиску нижче 90/60 мм рт.ст. У нормі гіпотонія може зустрічатися у спортсменів, жителів високогір'я або тропіків і не призводить до погіршення самопочуття.

Кардіолог Етері Колесник назвала причини зниження тиску та що робити, якщо він знизився.

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Патологічна гіпотонія супроводжується погіршенням самопочуття:

  • Слабкість, млявість і сонливість.
  • Головний біль і запаморочення (аж до втрати свідомості).
  • Озноб, замерзання рук.
  • Нудота.
  • Неритмічне рідкісне або прискорене серцебиттям.

Стан погіршується після недосипу, перевтоми, стресу, при гострих або загостренні хронічних захворювань.

Через що тиск знижується

  • анемія
  • гіпотиреоз
  • недостатність надниркових залоз
  • вади серця
  • вагітність
  • на тлі прийому препаратів для зниження артеріального тиску, діуретиків, антидепресантів, міорелаксантів
  • зневоднення, діарея, блювота
  • тепловий або сонячний удар

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Якщо у людини з нормальним тиском раптово він знизився (гостра гіпотонія), то потрібно терміново звернутися до медиків. Це може бути симптомом:

  • кровотечі
  • інфаркту міокарда
  • тромбоемболії легеневої артерії
  • аритмій
  • шоку
  • інтоксикації
  • гіпоглікемії при цукровому діабеті

Тиск може знижуватися при зміні положення тіла з горизонтального на вертикальне (ортостатична гіпотензія) і після їжі (постпрандіальна гіпотензія) частіше в зрілому і літньому віці.

Для багатьох людей, особливо молодих дівчат і худих осіб, низький тиск є "звичним", це пов'язано з дисфункцією нервової системи.

Як покращити самопочуття гіпотоніків

  1. Регулярно займайтеся фізичною аеробною активністю з поступовим збільшенням навантаження (плавання, біг, ходьба, прогулянки на лижах)
  2. Пити достатню кількість рідини
  3. Чи не обмежувати вживання солі
  4. Відмовитися від шкідливих звичок
  5. Повноцінно висипатися і відпочивати
  6. Носити компресійну білизну (гольфи, панчохи)
  7. При необхідності відвідувати психотерапевта

Якщо гіпотонія є симптомом захворювання — необхідно лікувати причину!

Що робити, якщо тиск низький

1. Перш за все, провітріть приміщення або включіть кондиціонер.

2. Розстебніть або зніміть одяг.

3. Вмийтеся прохолодною водою, намочивши і вуха (в них багата мережа кровоносних судин).

4. Ляжте на спину, підклавши під ноги подушки. Так посилиться приплив крові до голови.

5. На лоб покладіть змочений в холодній воді рушник.

6. Випийте міцного солодкого чаю або кави. Можна з цукеркою або шматочком чорного шоколаду.

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7. Прогуляйтеся на свіжому повітрі, якщо немає запаморочення. Фізична активність сприяє підвищенню тиску.

8. Якщо ж це не допомагає, то можна розсмоктати таблетку з діючою речовиною кофеїн-бензоат натрію або ж просто кофеїну.

9. Якщо ж у вас хронічна гіпотонія, тоді варто випити приписані лікарем препарати, які діють на судинний тонус або ж стероїдний гормон. Ліки призначає лише медик.

Якщо на фоні звичних нормальних або високих цифр тиску раптово знизився тиск, виник біль у грудях або животі, з'явилася задишка або кашель, то негайно викликайте швидку.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Лікування Серцево-судинні захворювання
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