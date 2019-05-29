Низький тиск: причини гіпотонії та що робити
Гіпотонія або гіпотензія — це зниження артеріального тиску нижче 90/60 мм рт.ст. У нормі гіпотонія може зустрічатися у спортсменів, жителів високогір'я або тропіків і не призводить до погіршення самопочуття.
Кардіолог Етері Колесник назвала причини зниження тиску та що робити, якщо він знизився.
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Патологічна гіпотонія супроводжується погіршенням самопочуття:
- Слабкість, млявість і сонливість.
- Головний біль і запаморочення (аж до втрати свідомості).
- Озноб, замерзання рук.
- Нудота.
- Неритмічне рідкісне або прискорене серцебиттям.
Стан погіршується після недосипу, перевтоми, стресу, при гострих або загостренні хронічних захворювань.
Через що тиск знижується
- анемія
- гіпотиреоз
- недостатність надниркових залоз
- вади серця
- вагітність
- на тлі прийому препаратів для зниження артеріального тиску, діуретиків, антидепресантів, міорелаксантів
- зневоднення, діарея, блювота
- тепловий або сонячний удар
Якщо у людини з нормальним тиском раптово він знизився (гостра гіпотонія), то потрібно терміново звернутися до медиків. Це може бути симптомом:
- кровотечі
- інфаркту міокарда
- тромбоемболії легеневої артерії
- аритмій
- шоку
- інтоксикації
- гіпоглікемії при цукровому діабеті
Тиск може знижуватися при зміні положення тіла з горизонтального на вертикальне (ортостатична гіпотензія) і після їжі (постпрандіальна гіпотензія) частіше в зрілому і літньому віці.
Для багатьох людей, особливо молодих дівчат і худих осіб, низький тиск є "звичним", це пов'язано з дисфункцією нервової системи.
Як покращити самопочуття гіпотоніків
- Регулярно займайтеся фізичною аеробною активністю з поступовим збільшенням навантаження (плавання, біг, ходьба, прогулянки на лижах)
- Пити достатню кількість рідини
- Чи не обмежувати вживання солі
- Відмовитися від шкідливих звичок
- Повноцінно висипатися і відпочивати
- Носити компресійну білизну (гольфи, панчохи)
- При необхідності відвідувати психотерапевта
Якщо гіпотонія є симптомом захворювання — необхідно лікувати причину!
Що робити, якщо тиск низький
1. Перш за все, провітріть приміщення або включіть кондиціонер.
2. Розстебніть або зніміть одяг.
3. Вмийтеся прохолодною водою, намочивши і вуха (в них багата мережа кровоносних судин).
4. Ляжте на спину, підклавши під ноги подушки. Так посилиться приплив крові до голови.
5. На лоб покладіть змочений в холодній воді рушник.
6. Випийте міцного солодкого чаю або кави. Можна з цукеркою або шматочком чорного шоколаду.
7. Прогуляйтеся на свіжому повітрі, якщо немає запаморочення. Фізична активність сприяє підвищенню тиску.
8. Якщо ж це не допомагає, то можна розсмоктати таблетку з діючою речовиною кофеїн-бензоат натрію або ж просто кофеїну.
9. Якщо ж у вас хронічна гіпотонія, тоді варто випити приписані лікарем препарати, які діють на судинний тонус або ж стероїдний гормон. Ліки призначає лише медик.
Якщо на фоні звичних нормальних або високих цифр тиску раптово знизився тиск, виник біль у грудях або животі, з'явилася задишка або кашель, то негайно викликайте швидку.
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