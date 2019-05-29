Низький тиск: причини гіпотонії та що робити

Гіпотонія або гіпотензія — це зниження артеріального тиску нижче 90/60 мм рт.ст. У нормі гіпотонія може зустрічатися у спортсменів, жителів високогір'я або тропіків і не призводить до погіршення самопочуття.

Кардіолог Етері Колесник назвала причини зниження тиску та що робити, якщо він знизився.

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Патологічна гіпотонія супроводжується погіршенням самопочуття:

Слабкість, млявість і сонливість.

Головний біль і запаморочення (аж до втрати свідомості).

Озноб, замерзання рук.

Нудота.

Неритмічне рідкісне або прискорене серцебиттям.

Стан погіршується після недосипу, перевтоми, стресу, при гострих або загостренні хронічних захворювань.

Через що тиск знижується

анемія

гіпотиреоз

недостатність надниркових залоз

вади серця

вагітність

на тлі прийому препаратів для зниження артеріального тиску, діуретиків, антидепресантів, міорелаксантів

зневоднення, діарея, блювота

тепловий або сонячний удар

Якщо у людини з нормальним тиском раптово він знизився (гостра гіпотонія), то потрібно терміново звернутися до медиків. Це може бути симптомом:

кровотечі

інфаркту міокарда

тромбоемболії легеневої артерії

аритмій

шоку

інтоксикації

гіпоглікемії при цукровому діабеті

Тиск може знижуватися при зміні положення тіла з горизонтального на вертикальне (ортостатична гіпотензія) і після їжі (постпрандіальна гіпотензія) частіше в зрілому і літньому віці.

Для багатьох людей, особливо молодих дівчат і худих осіб, низький тиск є "звичним", це пов'язано з дисфункцією нервової системи.

Як покращити самопочуття гіпотоніків

Регулярно займайтеся фізичною аеробною активністю з поступовим збільшенням навантаження (плавання, біг, ходьба, прогулянки на лижах) Пити достатню кількість рідини Чи не обмежувати вживання солі Відмовитися від шкідливих звичок Повноцінно висипатися і відпочивати Носити компресійну білизну (гольфи, панчохи) При необхідності відвідувати психотерапевта

Якщо гіпотонія є симптомом захворювання — необхідно лікувати причину!

Що робити, якщо тиск низький

1. Перш за все, провітріть приміщення або включіть кондиціонер.

2. Розстебніть або зніміть одяг.

3. Вмийтеся прохолодною водою, намочивши і вуха (в них багата мережа кровоносних судин).

4. Ляжте на спину, підклавши під ноги подушки. Так посилиться приплив крові до голови.

5. На лоб покладіть змочений в холодній воді рушник.

6. Випийте міцного солодкого чаю або кави. Можна з цукеркою або шматочком чорного шоколаду.

7. Прогуляйтеся на свіжому повітрі, якщо немає запаморочення. Фізична активність сприяє підвищенню тиску.

8. Якщо ж це не допомагає, то можна розсмоктати таблетку з діючою речовиною кофеїн-бензоат натрію або ж просто кофеїну.

9. Якщо ж у вас хронічна гіпотонія, тоді варто випити приписані лікарем препарати, які діють на судинний тонус або ж стероїдний гормон. Ліки призначає лише медик.

Якщо на фоні звичних нормальних або високих цифр тиску раптово знизився тиск, виник біль у грудях або животі, з'явилася задишка або кашель, то негайно викликайте швидку.

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