Ноотропи: чому ліки для покращення роботи мозку – фуфломіцин

Нині в аптеці є безліч ноотропів – ліки, які нібито покращують роботу мозку. Але насправді дослідження показують, що вони зовсім неефективні й це безглузде витрачання грошей.

Спочатку, ідея цих препаратів була хорошою – створити ліки, які будуть покращувати роботу пошкодженого мозку (наприклад, після інсульту) і допомагати здоровому мозку, підвищуючи когнітивні (тобто розумові) здібності людини, розповів терапевт та дієтолог Філіп Кузьменко.

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Оскільки інсультами й проблемами з мозком люди страждають давно, то ідея створити мега-препарат від цих недуг не нова – основна маса була розроблена в період з 1950 по 1980 роки.

На папері все було добре, але щось пішло не так, і люди з ліжка не піднімалися та й розумові здібності не покращувалися. Згодом, після проведення клінічних досліджень, стало ясно, що ноотропи не в змозі поліпшити роботу пошкодженого мозку і хоч якось підвищити інтелект людини.

Але через ​​безграмотність людей, які не знають, чому тезу "а мені допомагає" не можна використовувати, як основне підґрунтя для висновків – вони популярні й нині.



Ноотропи не допомагають роботі мозку

Це як із застудою: ми від неї одужуємо без будь-якого зовнішнього впливу, а просто завдяки імунітету. Але якщо в період хвороби прийняти якусь таблетку від, мозок відразу намалює причинно-наслідковий зв'язок між цими двома подіями й ви будете вважати, що одужали завдяки таблетці. Попри те, що багато разів до цього вже хворіли та одужували без ліків.

Прокинувся чоловік вранці виспаним і бадьорим, але паралельно з цим за порадою колеги з роботи, яка рекомендувала таблетки для мізків, він випив якийсь ноотроп – все, пастка закрилася. Така людина тепер буде переконана, що його бадьорість і гострота мислення пов'язані з таблеткою. Хоч те, що до цього він багато разів прокидався бадьорим і мислив ясно без будь-яких таблеток.

Найпопулярніші ноотропи: Гліцин, Адаптол, Біфрен, Пірацитам, Пантогам, Фенібут.

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