Ностальгія шкідлива для здоров’я, – психологи

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Ностальгія шкідлива для здоров’я
Ностальгія шкідлива для здоров’я / sc-seniorliving.com

Раніше вважалося, що ностальгія – це перш за все позитивна емоція, яка може підняти настрій. Насправді ж вдаватися до цих спогадів не так вже й безпечно, – запевняють психологи з Південно-Каліфорнійського університету.

Результати дослідження опубліковані на MedicalXpress.

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Вчені вирішили дізнатися, як часто люди можуть піддаватися ностальгії і наскільки інтенсивно вони відчувають цю емоцію.

Для участі в експерименті відібрали 230 студентів. Протягом двох тижнів вони заповнювали анкети, в яких відповідали на питання про відносини з друзями і знайомими, вказували досягнення і провали в навчанні і на роботі. Також їх попросили повідомляти про випадкові події, зокрема, про давно забуту і випадково почуту пісню.

Результати тестів показали, що ностальгію людина може відчувати кілька разів протягом дня. В основному, мова йде про сумні моменти. Виявилося, що в дні добровольці відчували себе більш напруженими, пригніченими і самотніми. Також вони були менш задоволені своїм життям, багато роздумували, повідомляли про зниження самооцінки і переживали почуття жалю.

Після ностальгічних переживань студенти помічали, що занепокоєння вони відчували і на наступний день.

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Психологи повідомляють і про позитивну сторону ностальгії. Її відчували люди у дні, коли вони допомагали комусь, чули новини про старих знайомих або відчували натхнення.

Висновок вчених: ностальгія – це змішана емоція, але в повсякденному житті ця суміш виразно негативна.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія дослідження
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